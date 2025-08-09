4000 zł w błoto? Nowy Thermomix vs. Lidlomix: który NAPRAWDĘ wygrywa w kuchni?

Thermomix TM7 za 6669 zł czy Lidlomix za 2499 zł? Sprawdź szczegółowe porównanie mocy, funkcji i jakości. Dowiedz się, który robot kuchenny lepiej odnajdzie się w Twojej kuchni.

Thermomix TM7 a Lidlomix – czy warto dopłacać aż tyle?

W polskich kuchniach od lat trwa nieformalna wojna: czy lepiej zainwestować w legendarnego Thermomixa, czy może postawić na znacznie tańszego Lidlomixa? W 2025 roku różnica między topowym Thermomixem TM7 a Monsieur Cuisine Smart (bo tak nazywa się urządzenie ochrzczone przez Polaków mianem Lidlomixa) to ponad 4000 złotych. Pytanie brzmi: czy faktycznie dostajemy za to cztery razy więcej możliwości?

Reklama

Technologia kontra praktyczność

Thermomix TM7 to technologiczny kombajn. Ma mocny, bezszczotkowy silnik oferujący aż 10700 obrotów na minutę i nowy, większy ekran 10”. Działa cicho, stabilnie, a pod względem precyzji pracy trudno mu cokolwiek zarzucić. Lidlomix to z kolei solidna, ale nieco prostsza maszyna. Słabszy silnik, 5500 obrotów na minutę i ekran 8”. W praktyce wiele osób nawet nie zauważy różnicy, o ile nie zamierzają mielić twardych ziaren czy robić masła orzechowego co drugi dzień. Z drugiej strony, Lidlomix ma przewagę w kwestii pojemności misy. To 3 litry kontra 2,2 l w przypadku Thermomixa TM7. Czyli jeśli gotujesz dla większej rodziny, to może być bardziej praktyczne. Thermomix oferuje jednak specjalną przystawkę Varoma do gotowania na parze. Tu mamy już 6,8 l pojemności.

Funkcje – co potrafią w kuchni?

Nowy Thermomix potrafi naprawdę sporo: gotowanie z otwartą pokrywą, podgrzewanie do 160°C, fermentacja, sous-vide, 45% większa przystawka Varoma i wiele innych funkcji, których… część użytkowników w ogóle nie użyje. Dla pasjonatów to oczywiście kombajn, który pozwala eksperymentować i przygotowywać setki, jeśli nie tysiące różnych potraw. Dla codziennych użytkowników to jednak często przerost formy nad treścią.

Monsieur Cuisine Smart też oczywiście działa jak porządny multitool. Gotuje, miksuje, sieka, miesza, podsmaża. Może bez fajerwerków, ale skutecznie. W dodatku oferuje sterowanie głosowe po integracji z Google Assistant. Coś takiego może się przydać, gdy ręce są całe w mące lub akurat nie mamy możliwości naciśnięcia jakiegoś przycisku.

Cyfrowa kuchnia pełna przepisów

Thermomix korzysta z płatnej platformy Cookidoo (ponad 100 tys. przepisów, 6000+ po polsku). To na pewno wygodne rozwiązanie z pomysłami na każdy dzień i gotową listą zakupów. Niestety za Cookidoo trzeba zapłacić – usługa kosztuje 259 zł rocznie. Lidlomix ma darmową aplikację, choć z mniejszą bazą przepisów. Działa, ale mniej intuicyjnie, bez planowania posiłków czy filtrowania składników. Jeśli lubisz mieć wszystko podane na tacy – Thermomix na pewno wypada tu lepiej.

Ile kosztuje nowoczesne gotowanie?

Thermomix TM7 kosztuje obecnie 6669 zł, ale do tego trzeba doliczyć jeszcze 259 zł rocznie za Cookidoo. Lidlomix kosztuje 2499 zł, a często w promocji cena spada do 1799 zł. To prawie 5000 zł różnicy w pierwszym roku użytkowania. W tej cenie można kupić nową zmywarkę, blender i zrobić zapas przypraw na dwa lata. Dla wielu będzie to wystarczający argument przemawiający za Monsieur Cuisine Smart.

Gazetka Lidl

Czy Thermomix jest wart dopłaty? Jeśli kuchnia wspierana przez nowoczesne technologie to Twój żywioł i lubisz mieć wszystko pod kontrolą, na pewno urządzenie z segmentu "premium" spełni Twoje oczekiwania. Jeśli jednak chcesz po prostu szybciej ugotować obiad po pracy – Lidlomix załatwi sprawę bez konieczności brania kredytu.

Thermomix TM7 to sprzęt kompletny, ale nie dla każdego. Lidlomix to świetna opcja dla pragmatyków. Ostateczny wybór zależy nie tylko od zasobności portfela, ale też od tego, czego naprawdę oczekujesz od robota kuchennego.

Reklama

A może... używany Thermomix TM6?

Jeśli marzy Ci się Thermomix, ale cena nowego TM7 zwala z nóg – być może warto poszukać używanego TM6. To wciąż świetny sprzęt oferujący mnóstwo funkcji i kompatybilność z Cookidoo. Cena może być czasem nawet o połowę niższa niż w przypadku nowego Thermomixa TM7.