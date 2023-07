To może być najlepszy polski thriller od lat. Ukryta sieć na zwiastunie

"Ukryta sieć" to film nakręcony przez Piotra Adamskiego na podstawie książki Jakuba Szamałka. Nie da się ukryć, że jest to dość luźna adaptacja - czy dzięki temu dostaniemy jeszcze lepszą, bardziej mroczną i wciągającą opowieść. Zobaczcie zwiastun!

„Ukryta sieć” to seria thrillerów, które zostały napisane przez Jakuba Szamałka - autora scenariuszy do gier "Wiedźmin" i "Cyberpunk 2077". Główną bohaterką jest Julita Wójcicka, pełna charyzmy dziennikarka. Akcja rozgrywa się w dynamicznym środowisku mediów i polityki, gdzie wszystko się szybko zmienia i trudno jest odróżnić prawdę od manipulacji. O czym dokładnie będzie opowiadać film?

Ukryta sieć - fabuła. O czym opowiada film?

Pomimo świadomości niebezpieczeństw, związanych z prawdą, młoda dziennikarka ma podejrzenia, że znany celebryta nie zginął w przypadkowym wypadku, lecz padł ofiarą zorganizowanej zbrodni. Im więcej sygnałów sugeruje Julicie, że powinna odpuścić i zapomnieć o całej sprawie, tym bardziej wnikliwie zagłębia się w sieć intryg i zakłamanych faktów.

Każdy kolejny krok pociąga za sobą konsekwencje, ponieważ na jej tropie jest tajemniczy obserwator, gotowy odkryć jej najgłębiej skrywane sekrety i jednym ruchem zniszczyć jej świat. Ten nieznany przeciwnik jest bezlitosny, a jedynymi sojusznikami, których Julita znajduje, są członkowie jej własnej rodziny. Jednakże szybko okazuje się, że to, czym zajmuje się Julita, to tylko wierzchołek góry lodowej, a to, co kryje się pod powierzchnią, może wstrząsnąć nie tylko życiem jej najbliższych, ale także całym krajem.

Ukryta sieć jest adaptacją książki. Jej autor współtworzył scenariusz

Sam Szamałek, który jest współautorem scenariusza, przyznaje, że jego celem podczas pisania "Ukrytej sieci" było wprowadzenie nowych technologii jako organicznego elementu narracji literackiej. Ucieszyło go, że znalazł partnerów, którzy mieli podobne zainteresowania dotyczące filmowej adaptacji -twórcy filmu nie mieli na celu dokładnego odwzorowania książki, ale stworzenie filmowej opowieści opartej na jej podstawie. Scenariusz pisali także Łukasz M. Maciejewski i Piotr Adamski. Ten ostatni wyreżyserował całość.

W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Magdalena Koleśnik ("Inni ludzie", "Sweat", serial "Kruk"), Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina", "Ziemia obiecana", "Różyczka"), Piotr Trojan ("Johnny", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Wszystkie nasze strachy"), Mikołaj Grabowski ("Żeby nie było śladów", "Pręgi", "Uwikłanie"), Wiktoria Gorodeckaja ("Mała Moskwa", "Niebezpieczni dżentelmeni", "Śniegu nigdy już nie będzie") i Błażej Dąbrowski.

Ukryta sieć - zwiastun i data premiery

"Ukryta sieć" trafi do kin 1 września. Jeśli film będzie prezentować się równie intrygująco, co powyższy materiał promocyjny, to możemy mieć do czynienia z naprawdę świetnym kinem. Odrobinę przypomina to "Pakt" stacji HBO, który najpierw nakręcono na licencji (1. sezon), a później realizowano na podstawie autorskiego scenariusza napisanego nad Wisłą. To pokazało, że mamy potencjał dobrego opowiadania tego rodzaju historii, a z odpowiednim budżetem i okiem reżysera uda się wyprodukować coś świeżego i na wysokim poziomie. "Ukryta sieć" wygląda na zapowiedziach na najlepszy thriller w Polsce od lat, dlatego z niemałym zaciekawieniem wybierzemy się do kina i sprawdzimy, czy efekt końcowy robi równie duże wrażenie.