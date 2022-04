Jak ukraiński sektor IT reaguje na rosyjską inwazję?

Czterdzieści sześć dni temu rozpoczęła się otwarta agresja Rosji na Ukrainę, która zamieniła kraj w teatr wojennej pożogi. Tragedii milionów mieszkańców Ukrainy nie można wyrazić słowami. Tuż za naszą wschodnią granicą, na naszych oczach rozgrywa się koszmar niewinnych ludzi, których życie zostało wywrócone do góry nogami. Jednak pomimo zrujnowanych miast, wszechobecnej śmierci i przerażającego skowytu alarmu bombowego życie w Ukrainie toczy się dalej. Krajowa gospodarka – choć mocno nadszarpnięta – funkcjonuje bez przerwy. Istnieją bowiem firmy, które pomimo zagrożenia nie przerwały swojej działalności, choć część ich pracowników zamieniła biurowe fotele na okopy, a zamiast klawiatury dzierżą w dłoniach broń. Jedną z nich jest Serpstat, firma specjalizująca się dotychczas w rozwiązaniach SEO dla branży IT.

Serpstat – od specjalistów IT do obrońców ojczyzny

Serpstat stworzyło platformę SEO przydatną dla wielu sektorów działalności cyfrowej. Dzięki autorskim rozwiązaniom udało im się przyciągnąć uwagę setek tysięcy aktywnych użytkowników z całego świata. Wybuch wojny zmienił jednak firmowe priorytety. Serpstat – podobnie jak setki ukraińskich firm – znalazł się w obliczu krytycznej sytuacji. Pracownicy Serpstat stanęli jednak na wysokości zadania i zdecydowali się na walkę z okupantem. Część z nich chwyciła za broń i dołączyła do obrony terytorialnej, inni zaś wykorzystują swoje doświadczenie do stawiania oporu na froncie cyfrowym. Redakcja Antyweb zapytała Serpstat jak radzą sobie z trudami wojny. Oto jak ukraiński sektor IT dostosował się do tragicznej rzeczywistości.

PK: Nikt nie mógł być przygotowany na tragedię, jaka dotknęła wasz kraj. Jak ukraiński sektor IT zareagował na rosyjską inwazję?

Serpstat: Z początkiem wojny sektor IT Ukrainy sformował tak zwany діджитал-фронт (cyfrowy front), do którego dołączył się i Serpstat. Jako część Netpeak Group przyjmowaliśmy uczestnictwo w rzędzie inicjatyw, które pomogły rozpowszechniać informację o rosyjskich wojennych przestępstwach i walczyć z propagandą rosyjskich Mediów. Serpstat to ukraińska platforma dla specjalistów cyfrowych różnych kierunków: SEO, PPC, marketingu. Serwis skupia ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników z całego świata.

Działalność ukraińskiego sektora IT skupiona jest na kilku kierunkach:

Wsparcie finansowe Sił Zbrojnych – Udzielamy bezpośredniej pomocy finansowej i wspieramy ukraińskie organizacje wolontariackie.

Inicjatywy wolontariackie – Niektórzy pracownicy wykonują zadania wolontariuszy, które są w pełni finansowane przez firmy cyfrowe.

Informacyjna konfrontacja z wrogiem w przestrzeni cyfrowej – Źrodła informacji donoszące o ludobójstwie Ukraińców, rozpowszechnianie rzetelnych informacji w mediach.

Utrzymanie rentowności firmy w czasie wojny i utrzymanie zatrudnienia – Nasza firma wspiera osoby z rodzinami, z których część znajduje się obecnie w trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Firma jest za nie odpowiedzialna, więc dla bezpieczeństwa zrobiła wszystko, co możliwe.

Wspieranie gospodarki Ukrainy – Jeśli chodzi o gospodarkę, obecnie sektor IT jest prawie jedynym źródłem dochodu dla gospodarki Ukrainy. Rozumiemy odpowiedzialność, jaka spadła na firmy IT i robimy wszystko, co możliwe, aby ratować miejsca pracy, odprowadzać podatki do budżetu państwa i być w stanie sfinansować potrzeby wolontariuszy naszych firm.

PK: A co z waszą firmą? Czy wojna wpłynęła na oferowane usługi i jeśli tak, to czy jest to odczuwalne dla użytkowników?

S: Początkowo prawie wszyscy pracownicy porzucili pracę, nie było jasne, co robić i jak dalej pracować. Teraz część pracowników opuściła Ukrainę lub przeniosła się w bezpieczniejsze regiony Ukrainy, więc sytuacja z pracą ustabilizowała się. Pomimo tego, że wielu naszych pracowników zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, nasza usługa pozostaje stabilna w każdych okolicznościach, aby zagwarantować dostęp do danych naszym klientom. Codziennie pracujemy nad aktualizacją i rozwojem nowych narzędzi i funkcji.

PK: Wielu pracowników Serpstat ochotniczo dołączyło do ruchu oporu. Jak firma wspiera działania ukraińskich służb?

S: Kiedy wybuchła wojna, zmieniło się życie naszych kolegów i całej firmy. Jak wszyscy Ukraińcy, zespół Serpstatu pracuje i działa jako wolontariusze, pomimo nalotów. Część zespołu wstąpiła do Sił Zbrojnych Ukrainy lub lokalnej obrony, nasz personel koordynuje pracę wolontariuszy i rozpowszechnia prawdę o wojnie na Ukrainie w ramach inicjatyw Grupy Netpeak na froncie cybernetycznym. Dla pracowników, którzy chronią naszą ojczyznę, zachowaliśmy miejsca pracy z pełnym wynagrodzeniem, zadbaliśmy również o to, aby ich jednostki miały wszystkie niezbędne środki. Tutaj chcemy przytoczyć kilka cytatów naszych pracowników, które lepiej opowiedzą o życiu Ukraińców.

Andrii, Performance Marketing Specialist:

„Koordynuję ruch oporu i zapewniam wsparcie. Odpowiadam za jednostki ochotnicze i obronę terytorialną w Charkowie. Ponadto nasza grupa przetwarza i konsoliduje dane wywiadowcze od ludności cywilnej. Jak można zobaczyć w relacjach wideo z niezależnych mediów, rosyjscy żołnierze bombardują spokojne miasta i wsie na Ukrainie, zabijając masowo osoby starsze, kobiety, dzieci, a nawet noworodki. Jest to niedopuszczalne, dlatego każdy Ukrainiec robi wszystko, aby odeprzeć napór rosyjskich barbarzyńców. Widziałem, jak starsi ludzie rzucali kamieniami w czołgi, próbując je zatrzymać, aby nie przepuścić ich do swoich domów. Jak na razie nasi obrońcy odepchnęli wszystkich okupantów w kierunku Charkowa".

Artem, QA Engineer

„Jestem w Siłach Zbrojnych w Odessie, zmobilizowany do moich towarzyszy z jednostki wojskowej, w której wcześniej służyłem. Obecnie umacniamy nasze pozycje na wypadek, gdyby rosyjscy żołnierze wdarli się do miasta, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby do tego nie dopuścić. Jestem bardzo dumny z naszego narodu, ponieważ potrafiliśmy zjednoczyć się przeciwko wrogowi, stanąć w obronie siebie nawzajem, wszyscy sobie pomagają i staliśmy się zjednoczonym narodem. Całe wojsko jest zdeterminowane, aby zwyciężyć. Usuniemy zło z naszej ziemi. Nie mamy litości, tylko gniew. Wsparcie innych krajów jest niezbędne. Teraz wszyscy wreszcie zobaczyli, co działo się na Ukrainie przez ostatnie 8 lat. Jak wiele trzeba było, aby rozwścieczyć świat, aby ludzie z innych krajów dotkniętych tym problemem przyjechali do nas, aby pomścić całkowicie bezkarne zabijanie swoich ludzi na własnej ziemi, aby nie powtórzyło się to w innych państwach?”

PK: Research i pozycjonowanie to wasza specjalność, wiecie zatem, jak ważna jest informacja. Jak Ukraina może walczyć z dezinformacją i nieprawdziwymi treściami na temat wojny?

S: Jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w walkę z dezinformacją. Dlatego redaktor angielskiego bloga Serpstat, Taras Prystatsky, założył ochotniczą organizację dziennikarzy, która sprawdza i rozpowszechnia informacje o zbrodniach rosyjskich na Ukrainie. Z jego udziałem w publikacjach europejskich i amerykańskich ukazały się setki wiarygodnych artykułów. Ponadto niedawno wydaliśmy istotną aktualizację: unikalne narzędzie „Kwerendy trendów”, które pozwala zbierać popularne tematy, gdy pojawiają się w regionie, co jest szczególnie ważne dla twórców wiadomości i autorów treści. Oto na przykład studium tego, jak zmieniły się trendy w różnych krajach od początku wojny na Ukrainie. Mamy nadzieję, że media poruszą dokładnie te tematy, które dotyczą użytkowników i nie będą ignorować strasznych rzeczy, podobnie jak rosyjskie media i wyszukiwarki.

Rosyjscy cenzorzy usuwają z sieci dowody ludobójstwa

PK: Z rosyjskiego rynku zniknęły nie tylko światowe marki, ale także firmy ukraińskie. Co to oznacza dla Ukrainy i jej gospodarki?

S: Wojna wywróciła nasz zwykły proces pracy do góry nogami. Pierwszym pytaniem, które pojawiło się po tym, jak firma zadbała o bezpieczeństwo pracowników z „hot spotów”, było „Co zrobić z użytkownikami z Rosji?”. W końcu po prostu nie mogliśmy dalej pomagać interesom kraju agresora, promować jego zysków, kiedy rosyjskie samoloty i rakiety niszczą nasze miasta i zabijają cywilów. Decyzja była jednogłośna – blokować.

Ekaterina Kabakova, CEO w Serpstat

„Szybko zweryfikowaliśmy nasze plany wejścia na rynek w innych krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. Większość naszych wysiłków została skierowana właśnie tam. W pierwszym miesiącu straciliśmy około 50-60% zysków, co utrudnia przewidywanie przyszłych wyników. Tak czy inaczej - nasza platforma działa. Wiemy, jak ważne jest przejście przez ten trudny okres dla pracowników i ich rodzin, dla gospodarki kraju, aby móc przyczynić się do zwycięstwa i odbudować kraj po zwycięstwie.”

S: Ta wojna stała się dla nas wielkim ciosem i wywróciła wszystko do góry nogami. W tej nowej rzeczywistości musimy pracować jeszcze ciężej. Celem Serpstat zawsze była pomoc firmom. Dlatego teraz robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym pracownikom i klientom, wesprzeć gospodarkę kraju i przyczynić się do naszego zwycięstwa.

Oleg Salamaha, Założyciel i członek zarządu Serpstat

„Po zakończeniu wojny czeka nas dużo pracy przy odbudowie gospodarki kraju. Serpstat zawsze pomagał firmom na Ukrainie w rozwoju, zdobywaniu nowych rynków i klientów. Dlatego teraz czujemy się odpowiedzialni za gospodarkę Ukrainy i robimy wszystko, co możliwe, aby dostarczać stabilne dane naszym klientom i płacić podatki państwu, a z drugiej strony stać się podstawą do wspierania innych firm na Ukrainie. Planuję zorganizować cykl wykładów dla Ukraińców lub uruchomić szkolenie, które pomogłoby rozwinąć biznes poprzez wyszukiwarki internetowe.”

PK: Jak przedstawia się kwestia rosyjskiej branży tech, która zniknęła z Ukrainy? Jakie rozwiązania ją zastąpią?

S: Znalezienie alternatywy dla rosyjskich usług jest w rzeczywistości bardzo łatwe. Większość z nich można zastąpić ukraińskimi odpowiednikami. Serpstat dokonał wyboru takich narzędzi, więc jeśli masz rosyjską usługę w swoim arsenale narzędzi, rozważ te opcje. Istnieją również rosyjskie firmy przebrane za „globalne” i próbujące ukryć swoje pochodzenie. Każdy z nich finansuje masowe mordy własnymi podatkami. Jednocześnie wsparcie każdej ukraińskiej firmy jest krokiem w kierunku zwycięstwa, ponieważ wojna toczy się dalej na froncie gospodarczym.

W obliczu wojennej rzeczywistości

Serpstat to jedna z setek ukraińskich firm, która musiała dostosować się do nowych warunków. Jej pracownicy z dnia na dzień zmuszeni zostali do walki na dwóch frontach, cybernetycznym i rzeczywistym. Pomimo przeciwności losu udało im się zachować ciągłość działalności, a nabyte doświadczenie wykorzystać do wsparcia ukraińskiej armii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak można wesprzeć działania tej i wielu innych ukraińskich podmiotów to odsyłam pod ten adres.

