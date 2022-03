ClickMeeting wspiera działania edukacyjne na rzecz uchodźców z Ukrainy

ClickMeeting dołączył do akcji "Polski Biznes dla Ukrainy" i udostępnia naszym wschodnim sąsiadom sąsiadom bezpłatny dostęp do platformy edukacyjnej.

"Polski Biznes dla Ukrainy" to akcja, w której polskie firmy wspierają obywateli Ukrainy. Tych przebywających na ogarniętych działaniami wojennymi terenach, jak i tych, którzy uciekają przed wojną do Polski. Dotychczas pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup dwóch lodówek do transportu krwi oraz niezbędnych leków. Zakupione przedmioty są już w drodze do Ukrainy.

Już teraz akcje wsparły duże polskie firmy. Wśród nich jest ClickMeeting, który przekazał na ten cel 100 tys. zł. W ramach akcji, jej organizatorzy współpracują także z polsko-ukraińską fundacją Zustricz. Umożliwi ona, dzięki rozbudowanej sieci kontaktów i logistyce, by zakupione materiały przekazane zostały bezpośrednio do potrzebujących ludzi. W miarę napływu nowych środków, transporty do Ukrainy mają być organizowane sukcesywnie.

ClickMeeting uruchamia darmową platformę edukacyjną

ClickMeeting angażuje się również w akcje pomagające uchodźcom z Ukrainy. Platforma zdecydowała się zrezygnować z pobierania opłat za przedłużenie subskrypcji w serwisie edukacyjnym. Zapowiedziano także plan wsparcia dla szkół i uczelni ukraińskich w modelu online. Na tę samą pomoc liczyć także mogą organizacje charytatywne oraz inicjatywy społeczne angażujące się w pomoc mieszkańcom atakowanej od dwóch tygodni Ukrainy. Pomoc niesiona jest też uchodźcom, którzy licznie przekraczają granicę szukając w Polsce schronienia.

ClickMeeting oraz inne firmy wspierające akcję "Polski Biznes dla Ukrainy" zachęcają innych do współpracy. Informują też, że nie nie jest to pomoc jednorazowa. Organizatorzy liczą na solidarność polskich firm chcących pomóc Ukraińcom - nie tylko tam na miejscu, ale także w Polsce. Zgłoszenia wysyłać można na kontakt@biznesdlaukrainy.pl.

Organizacje z Ukrainy, które chciałyby skorzystać z dostępu do platformy ClickMeeting w celu przeprowadzania zajęć online, mogą zgłosić swoje zapotrzebowanie na adres: pr@clickmeeting.com.