Według Rosjan Ukraina zdołała stworzyć... prawdziwego Kapitana Amerykę

Rosjanie twierdzą, że mają dowody na to, iż żołnierze ukraińscy zostali genetycznie zmodyfikowani do walki. Propaganda weszła na zupełnie nowy poziom.

Historię pierwszego fikcyjnego superżołnierza zna chyba każdy - czytaliśmy komiksy, oglądaliśmy filmy, a jeżeli nie, to popkultura dotarła do nas w ten czy w inny sposób. Ba, opowieść o Steve Rogersie była wielokrotnie przerabiana i w mniejszym bądź większym stopniu bazowało na niej wiele innych produkcji. Słowem - dziś Kapitan Ameryka to już klisza na równi ze Świętym Graalem czy Kamieniem Filozoficznym. Próba przekonania kogokolwiek dziś, że takie rzeczy istnieją to nie tylko narażanie się na śmieszność, ale też, bardzo duża dyskredytacja. Jednak patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jest jeden naród który konwenanse wyrzuca przez okno i jest w stanie powiedzieć wszystko, byle tylko jakkolwiek grubymi szwami załatać dziurawą propagandę. Tak, mowa tu o Rosji, która swoje straty na froncie tłumaczy teraz tym, że... Ukraińcy mają swojego Kapitana Amerykę. I to nie jednego.

Według Rosji Ukraina odkryła serum superżołnierza

Tak, nie przywidziało wam się. Oficjalnym stanowiskiem części rosyjskich polityków jest to, że przebadano w laboratoriach krew pojmanych Ukraińców i wykryto w niej substancję, które (według Rosjan) niezbicie dowodzą temu, że byli oni poddawani medycznym eksperymentom w celach wojskowych. Strona rosyjska twierdzi, że ukraińskim żołnierzom podawano „leki poprawiające wydajność”, aby „całkowicie zneutralizować ostatnie ślady ludzkiej świadomości” i zamienić ich w „okrutne i śmiercionośne potwory”. Jeżeli to nie brzmi wam jak próba bardzo nieudolnego wytłumaczenia sytuacji na froncie, to szczerze powiedziawszy - nie mam pojęcia, co mogłoby dla was takim wytłumaczeniem być.

Obawiam się, że na tym etapie wszyscy już stracili nadzieję na to, że wyniszczająca wojna na Ukrainie zakończy się w najbliższym czasie. Starcie są nie mniej krwawe a okupanci nie mniej brutalni. Jednak takie informacje jak ta, chociaż wydawałoby się, że absurdalne i niedorzeczne, wlewają trochę otuchy i wiary w to, że Ukraina może jednak wyjść z tego konfliktu zwycięsko. Jeżeli bowiem strona rosyjska w swojej propagandzie ucieka się już do twierdzenia, że nie zdobyła jeszcze tego kraju ponieważ ma ona w swoich szeregach genetycznie modyfikowanych superżołnierzy, to od takich twierdzeń tylko krok do ogłoszenia, że Ukrainie pomaga też Batman, U.F.O. i Kapitan Bomba.

Oczywiście, wszystkie teorie spiskowe wysnuwane przez Rosjan, takie jak te o amerykańskich laboratoriach biologicznych na terenie Ukrainy są raz za razem obalane. Jestem bardzo ciekawy, co też rosyjska propaganda wymyśli następnego, żeby tylko wyjaśnić to, co obecnie dzieje się na froncie.

