Rosjanie sabotują sieć elektryczną Ukrainy. Atak hakerski częściowo udany

Rosja ima się każdego możliwego sposobu zaszkodzenia Ukrainie. To i tak ogromny eufemizm. Federacja Rosyjska, jej żołnierze, władze - przy wsparciu ogromnej części rosyjskiego społeczeństwa gwałcą, mordują, niszczą, kradną... robią to samo, co robiła Armia Czerwona "wyzwalając" kraje. Ataki hakerskie mają być "cennym wsparciem" dla zbrodniczych działań agresora.