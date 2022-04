Całą inicjatywę oraz kwotę zatwierdziło Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu “Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt Urzędu Komunikacji Elektronicznej nazywa się dokładnie Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI) i ma zostać zrealizowany do czerwca 2023 roku. Całość będzie opierać się na e-usłudze, która będzie miała dostęp do bieżącej informacji o jakości usług dostępu do internetu.

W praktyce usługa będzie automatycznie mierzyć jakość oferowanych usług i porównywać je do tego, co deklaruje operator. UKE podaje, że motywuje swoje działania potrzebą wsparcia obsługi procedur reklamacyjnych prowadzonych w klasyczny sposób, których w skali roku jest kilka tysięcy. Poza tym jest kilkanaście tysięcy zgłoszeń o charakterze informacyjnym w skali dwunastu miesięcy - i właśnie nowe rozwiązanie ma sprawić, że znaczną większość z tych czynności będzie można wykonać w ramach e-usługi, która będzie realizowana w trybie transakcyjnym.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podkreśla także, że nowy System Monitorowania Jakości Internetu będzie działać w oparciu o big data oraz pozwoli na odczytanie wyników online klientom zarówno prywatnym, jak i biznesowym. Nowy projekt ma być znacznie lepszy niż obecny certyfikowany sposób, jakim jest PRO Speed Test, który jest raczej wszystkim dobrze znany.

Jak podaje Telko, UKE już kiedyś próbowało stworzyć coś podobnego, również w oparciu o pieniądze unijne. Powstały projekt nosił nazwę Narzędzie Pomiarowo-Kontrolne (NPK). Plany były ambitne, gdyż miało to służyć wszystkim sieciom przewodowym i bezprzewodowym - niestety jednak, chociaż projekt został zakończony i rozliczony, nigdy nie był używany.

