Według Downdetector polski Internet padł. Drogie media to bzdura, nie siejcie paniki

No więc postanowiłem sprawdzić. Dzwonię z telefonu na kartę T-Mobile - działa. Loguję się do mojego banku wymienionego na liście - działa. Kolega dzwoni do mnie z sieci Play - działa. Portal o2 też działa. Google, Facebook i wszystko inne działa. Jedynie Vectra ma jakieś prawdziwe problemy. Dzwoniłem też do paru instytucji wymienionych na stronie Downdetector i nikt nie potwierdza poważnych problemów.

Reszta to po prostu fake news. Tak, ten sam, przed którym wszyscy ostrzegają. Ten sam przez, którego niedawno ludzie zablokowali stacje benzynowe czy przekroczyli limity wypłat z bankomatów. Tego właśnie chcą ci, którzy takie fake newsy propagują.

Media powinny być odpowiedzialne i nie siać paniki. Ja rozumiem, że Ukraina jest tematem na czasie, ale na boga postawienie znaku zapytania nie wystarczy aby obronić tytuł “Vectra, UPC Plus, Orange, Play i Netia - awarie usług w całej Polsce?”

Takie teksty i sianie paniki to pomoc dla tych, którzy tą panikę chcą rozsiewać. Którzy mają w tym swoje cele. Jakie? Np. wywołanie wrażenia, że właśnie trwa potężny cyberatak na Polskę, i że powinniśmy zabezpieczyć swoje pieniądze czy inne zagrożone dobra.

Tak więc inicjatorom tego kolejnego fake newsa napiszę tak po ludzku “idi na ch….”, a reszcie polecam weryfikację informacji i nie rozpowszechnianie bzdur. Polski internet działa i ma się dobrze.