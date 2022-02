Internet staje się milszym miejscem. Przynajmniej według Microsoftu

Szacunek do drugiego człowieka w Internecie właściwie nie istnieje, a zasady netykiety funkcjonują tylko na papierze. Nienawiść w sieci jest oczywistym zjawiskiem a obrzucanie błotem internautów o odmiennych poglądach to chleb powszedni wirtualnej społeczności. Według Microsoftu ten trend jest jednak w odwrocie, a atmosfera w Internecie staje się przyjaźniejsza.

Microsoft zbadał kulturę polskich internautów

Microsoft od 2016 roku przeprowadza badania bezpieczeństwa i uprzejmości w sieci. Ankietowani w dwóch przedziałach wiekowych 13-17 lat oraz 18-74 wyrazili swój stosunek do 21 zagrożeń internetowych w czterech kategoriach: behawioralnej (nękanie, trolling), seksualnej (sexting, nachalne propozycje seksualne), reputacji (niszczenie reputacji osobistej i zawodowej) i personalnej (dyskryminacja, wyłudzenia, mizoginia). W badaniu z 2021 roku wzięło udział 11000 respondentów z 22 krajów, także z Polski.

DCI (Digital Civility Indeks) bada poziom kultury w sieci. Im niższy wynik (w skali od 0 do 100), tym mniejsze prawdopodobieństwo narażenia internautów na nieprzyjemności. Wiele sfer życia podczas pandemii przeniosło się do sieci. Przez ostatnie dwa lata społeczeństwo spolaryzowało się jeszcze mocniej, a klawiatury wręcz płonęły pod każdą dyskusją o maseczkach, szczepieniach czy lockdownach. Zaskakujący jest zatem fakt, że w ogólnych rozrachunku Polska zanotowała w rankingu delikatną poprawę.

Wskaźnik cyfrowej uprzejmości dla Polski wyniósł w 2021 roku 65%. Oznacza to, udało nam się zmniejszyć częstotliwość występowania nieprzyjemności w sieci o 4% w stosunku do roku 2020. To by było na tyle jeśli chodzi o pozytywne informacje. Przejdźmy teraz do smutnej rzeczywistości. Według badań najbardziej narażone w sieci są kobiety, z których 56% doświadcza negatywnych skutków złego stanu kultury w sieci. Aż 62% badanych kobiet donosi o spadku zaufania do osób poznanych online, 39% z nich informuje o obniżeniu samooceny.

Bezpośrednie ryzyko narażenia się na nieuprzejmość w sieci zmniejszyło się, ale postrzeganie cyfrowej kultury uległo pogorszeniu. Według 41% respondentów zachowanie internautów podczas pandemii jest gorsze. Spadek wzajemnego wsparcia w sieci zanotowało 14% ankietowanych, a według 10% badanych ludzie częściej odreagowują swoją frustrację w sieci. O 11% wzrosła liczba ankietowanych, która doświadczyła ataków personalnych i negatywnych komentarzy. Połowa ankietowanych Polaków uważa, że poziom kultury naszych rodaków w Internecie jest po prostu niski.

Hejt to dla młodych codzienność

Najsmutniejsze w badaniu są odpowiedzi najmłodszego pokolenia. Dla 44% badanego pokolenia Z oraz Milenialsów niemal każde skorzystanie z Internetu wiąże się z obcowanie z niewłaściwymi zachowaniami. To właśnie oni będą niedługo motorem napędowym polskiego społeczeństwa. Pozwoliliśmy na to, aby wzajemna nienawiść stała się powszechnym zjawiskiem. Pozorna anonimowość sprawia, że hamulce na forach i mediach społecznościowych właściwie nie funkcjonują. Dla 43% ankietowanych nastolatków styczność z łamaniem zasad netykiety jest tak powszechna, że nie reagują już tak nerwowo jak kiedyś.

Dla młodych mężczyzn Internet jest przyjaźniejszym miejscem. Badanie wskaźnika DCI wykazało, że nastoletni chłopcy odnotowali 5% spadku przypadków trollingu oraz 3% spadku epizodów mowy nienawiści w porównaniu do 2020 roku. W przypadku nastolatek wnioski nie są już takie pozytywne. Ponad 60% ogółu internetowych zagrożeń doświadczyły kobiety, co stanowi najwyższy wynik w historii. Grupa ta znacznie mocniej zmaga się z późniejszymi konsekwencjami nękania w sieci.

Każdy jest odpowiedzialny

Microsoft zapytał badanych, jak można poprawić wyniki bezpieczeństwa i kultury w Internecie. Prawie 9 na 10 badanych wskazało na potrzebę lepszej edukacji w tym temacie. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność ostrzejszej moderacji treści publikowanych w mediach społecznościowych. Pocieszający jest fakt, że z roku na rok dane te ulegają stopniowej poprawie, chociaż na arenie międzynarodowej mamy jeszcze wiele do nadrobienia. Polska znalazła się poza topową dziesiątką krajów o najprzyjaźniejszej sieci. Na pierwszym miejscu znalazła się Holandia. Drugie i trzecie miejsce to kolejno Niemcy oraz Wielka Brytania. Tak naprawdę tylko od Ciebie drogi czytelniku zależy to, czy te badania będą podstawą do głębszych przemyśleń, czy tylko do kolejnej szydery. Niech każdy z nas zrobi sobie rachunek sumienia. Kiedy ostatni raz obraziłeś kogoś w Internecie? Czy sam chciałbyś usłyszeć te słowa? I najważniejsze, czy miałbyś odwagę wypowiedzieć te obelgi prosto w twarz? Pozostawiam do samodzielnego wyciągnięcia wniosków.