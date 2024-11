Mophie Snap+ 3-in-1 – recenzja. Ładowarka, którą musisz mieć na biurku

Mophie Snap+ 3-in-1 to moja nowa ulubiona ładowarka do iPhone'a, Apple Watch i słuchawek AirPods. Zajmuje mało miejsca i sprawia, że zapominam o żmudnym ładowaniu sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

Mophie to firma, z którą miałem styczność wielokrotnie – głównie dzięki akcesoriom do ładowania urządzeń Apple. Kilka miesięcy temu opisywałem na Antyweb mój podróżny zestaw, z którym się nie rozstaję. W jego skład wchodził zasilacz sieciowy Mophie USB-C GaN Charger 120 W, do którego podłączam zarówno komputer, jak i ładowarkę dla iPhone'a, Apple Watch i słuchawek Apple AirPods i nie miałem żadnych problemów. Zasilacz posiada 3 porty USB-C (100 W, 100 W i 20 W) oraz jeden klasyczny USB (12 W), do którego mogę podłączyć nieco starsze sprzęty. Długo szukałem odpowiedniego zasilacza stacjonarnego z odpinanym przewodem zasilania, który mogę wymieniać w zależności od szerokości geograficznej – i ten od Mophie sprawdza się doskonale. W Japonii i Stanach Zjednoczonych mogę bez problemu korzystać z kabla "ósemki" z amerykańską wtyczką, po powrocie do Polski wystarczy podłączyć go do przewodu czekającego w domu. Proste i wygodne.

Reklama

1 / 3

Tym razem miałem okazję sprawdzić, jak w praktyce działa ładowarka stacjonarna do iPhone'a, Apple Watch i słuchawek AirPods, którą postawiłem na swoim biurku, zastępując dotychczasowe rozwiązanie w postaci leżącej na płasko ładowarki bezprzewodowej do iPhone'a z wysuwaną "pastylką" do ładowania Apple Watch. Wygodne, jednak z czasem nieco utrudniające życie akcesorium. Głównie za sprawą wolnego ładowania i braku możliwości korzystania z trybu czuwania w iPhonie, który pojawił się wraz z iOS 16.

Mophie Snap+ 3-in-1. Moja nowa ulubiona ładowarka do iPhone'a

O ładowarce Mophie Snap+ 3-in-1 myślałem od dłuższego czasu, jednak jej dostępność w Polsce jest dość ograniczona. Dzięki uprzejmości firmy Alstor od kilku tygodni mogłem ją testować w zaciszu mieszkania i korzystać zarówno w pracy, jak i w czasie wolnym. I muszę przyznać, że to jedno z fajniejszych akcesoriów, które przez moje biurko przewalały się przez ostatnie lata.

Przede wszystkim, Mophie Snap+ 3-in-1 to stojąca ładowarka bezprzewodowa do trzech urządzeń kompatybilna z MagSafe i Qi2 kierowana przede wszystkim do użytkowników sprzętów Apple: iPhone'ów, zegarków Apple Watch i słuchawek AirPods. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z najnowszymi modelami tych urządzeń, czy nieco starszymi ich przedstawicielami – tak długo jak mogą być ładowane bezprzewodowo, Mophie sobie z nimi poradzi.

1 / 3

Akcesorium szybkie ładowanie do 15 W dla iPhone’a dzięki certyfikacji MagSafe i Qi2. Magnetyczna podkładka, której kąt nachylenia można regulować, gwarantuje idealne ustawienie telefonu, co umożliwia optymalne ładowanie od razu po przyłożeniu. Odpowiednie ustawienie podkładki uruchomi na iPhonie z iOS 16, 17 lub 18 tryb czuwania sprawdzający się nie tylko na nocnym stoliku obok łóżka, ale także na biurku. Podłączony do źródła zasilania i odpowiednio ustawiony iPhone może służyć jako budzik lub podgląd najważniejszych nadchodzących wydarzeń, czy podręczny kalendarz i zegar. Niby mała rzecz, ale bardzo niedoceniana – przede wszystkim w kontekście budzika. iPhone'a w tym trybie automatycznie reaguje na ruch i włącza przyciemniany ekran z kolorami, które nie wybudzą nas z głębokiego snu, ale pozwolą np. sprawdzić godzinę w środku nocy.

Tryb czuwania pozwala używać iPhone’a między innymi jako zegara przy łóżku, cyfrowej ramki do zdjęć, wyświetlacza widżetów lub pełnoekranowego podglądu wydarzeń na żywo.

Kładąc iPhone'a z włączonym trybem niegasnącego ekranu na ładowarce, mamy cały czas dostęp do podglądu ekranu blokady, więc żadne powiadomienia nam nie ucieknie. Docenią to z pewnością ci, którzy zerkają na telefon w trakcie ładowania przynajmniej kilka razy. Z Mophie Snap+ 3-in-1 nie będzie trzeba podnosić iPhone'a – wszystko jest w zasięgu wzroku.

Mophie Snap+ 3-in-1 nie tylko dla iPhone'a

Dzięki stacjonarnej ładowarce Mophie Snap+ 3-in-1 można jednocześnie ładować telefon, AirPods oraz Apple Watch. Dedykowane powierzchnie ładujące upraszczają proces i oszczędzają miejsce na biurku. I trzeba przyznać, że jak na ładowarkę do trzech urządzeń, wygląda całkiem zgrabnie i nie zajmuje dużej powierzchni. Pojedynczy przewód USB-C, który wpinany jest bezpośrednio do ładowarki, jest pleciony i jednocześnie bardzo elastyczny, co pozwala na umieszczenie jej w dowolnym miejscu. Producent chwali się także, że materiały wykorzystane w Mophie Snap+ 3-in-1 w przynajmniej 50 procentach pochodzą z recyklingu. Może wydawać się niewiele, ale miło jest widzieć, że choć część generowanych przez nas odpadów wraca do obiegu i jest ponownie wykorzystywana. W szczególności, teraz gdy rynek zalewany jest przez setki, jak nie tysiące różnych akcesoriów do telefonów, zegarków, czy słuchawek.

Wracając jednak do samej ładowarki Mophie Snap+ 3-in-1 -- jednym z ważniejszych elementów, choć mało spotykanym w innych tego typu urządzeniach i akcesoriach jest to, że akcesorium pozwala na szybkie ładowanie zegarków Apple Watch mocą do 7,5W. Choć wydaje się to mało, kładąc zegarek na ładowarce, mamy gwarancję, że naładuje się do 80% w około 45 minut. Docenią to przede wszystkim ci, którzy z Apple Watch korzystają intensywnie i muszą go często ładować. Mając pod ręką tego typu ładowarkę, nie trzeba się martwić i długie oczekiwanie na zegarek, by naładował się do poziomu, który pozwoli cieszyć się dostępem do wszystkich funkcji oferowanych przez AW przez cały dzień.

Reklama

Choć urządzenie to kierowane jest przede wszystkim do posiadaczy urządzeń Apple, kompatybilność ze standardem Qi2 sprawia, że Mophie Snap+ 3-in-1 nie ma większych problemów z podłączeniem innych urządzeń ładowanych bezprzewodowo – choć wszystko zależy od konstrukcji i sposobu ich ładowania.

Mophie Snap+ 3-in-1 to świetne akcesorium. Szkoda, że kosztuje tak dużo

Nie można jednak zapomnieć o najważniejszym – cenie. A ta z pewnością nie spodoba się wielu posiadaczom iPhone'ów i zegarków Apple Watch szukających uniwersalnej ładowarki stacjonarnej. Tego typu urządzenia przyzwyczaiły nas do wysokiej ceny – tym bardziej, jeśli zależy nam na certyfikatach Apple i technologii MagSafe, dzięki której bezprzewodowe ładowanie iPhone'a może odbywać się z większą szybkością. Tak też jest w przypadku tej ładowarki stacjonarnej. Sugerowana cena detaliczna Mophie Snap+ 3-in-1 to 669 zł. Sporo jak na tego typu gadżet. Na Ceneo można znaleźć ją w cenie na poziomie ok. 525 zł. I w tej cenie można ją śmiało polecić – w szczególności, jeśli zależy wam na szybkim ładowaniu sprzętów z logo nadgryzionego jabłka w tym samym czasie.

Reklama

Mimo wszystko warto rozważyć jej zakup. To uniwersalne rozwiązanie do szybkiego i bezpiecznego ładowania do trzech urządzeń Apple jednocześnie. Tym bardziej, jeśli wiecie, że potrzebujecie niezawodnego rozwiązania do użytku stacjonarnego – w biurze, czy na domowym biurku. Mophie Snap+ 3-in-1 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie naładowanie iPhone'a, Apple Watcha, czy słuchawek AirPods.

Mophie Snap+ 3-in-1 plusy ładowanie do 3 urządzeń jednocześnie

technologia MagSafe

pleciony przewód USB-C

standard Qi2

szybkie ładowanie zegarka Apple Watch minusy cena

połyskujący plastik, który może się rysować

ograniczona dostępność w Polsce

Zdjęcia autorskie. Sprzęt do recenzji dostarczył polski dystrybutor – firma Alstor.