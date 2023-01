UGotIT – pierwszy konkurs z obszaru e-commerce dla programistów

Jeżeli mógłbyś zmienić dowolną rzecz w procesie e-zakupów, co by to było? Wyobraźmy sobie zero ograniczeń i miliony potrzeb milionów użytkowników, które tylko czekają na odkrycie lub naprawę. O tym właśnie jest UGotIT – pierwszy taki konkurs z obszaru e-commerce, skierowany do specjalistów z branży IT.

Ciągły rozwój sektora e-commerce oraz nowe nawyki konsumentów sprawiają, że stale rozwijająca się technologia w dużym stopniu odpowiada na potrzeby kupujących. Jednak każdy proces zakupowy można usprawnić. Zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie w dowolnej technologii aplikacji „Zakupy Jutra”, a pula nagród to 28 000 zł!

Jak wynika z badań - już ponad 77% Polaków robi zakupy w internecie, co z pewnością wpływa na oszczędność czasu i pieniędzy, a rozwijające się technologie pozwalają dokonywać konsumentom bezpiecznych i sprawdzonych wyborów. Z drugiej strony wielu użytkowników internetu ma na swoim koncie zakupy, które kończyły się fiaskiem; porzucone koszyki, nieadekwatne opisy produktów, strona ładująca się w najmniej oczekiwanym momencie… to w dalszym ciągu internetowa rzeczywistość. „Jeśli w Twojej głowie pojawiają się przykłady takich sytuacji, a co najważniejsze masz niemal gotowe rozwiązania jak usprawnić zakupy pod względem technologicznym – konkurs UGotIT jest przeznaczony właśnie dla Ciebie.” - zachęca Dominika Armatys jedna z organizatorów konkursu.

Zakupy Jutra - okiem Jurora

„Z klientami z sektora e-commerce pracujemy na co dzień. Wiemy jak duże znaczenie oraz jaki potencjał ma odpowiednie projektowanie nowych funkcjonalności w niezwykle konkurencyjnym świecie e-zakupów w taki sposób, by spełniały rosnące oczekiwania klientów. Dlatego zdecydowaliśmy, że przedmiotem naszego konkursu będą „Zakupy Jutra” - stawiamy na innowacje, które wielu programistom pozwolą na rozwinięcie skrzydeł w ramach zadania konkursowego, uruchomią ich pokłady kreatywności i pozwolą odważnie podejść do propozycji rozwiązania. Liczymy, że taka swoboda będzie czymś, co docenią zarówno programiści, jak i ludzie na co dzień związani z branżą e-commerce." – mówi Damian Nowowiejski, Juror w UGotIT, Delivery Manager w Unity Group.

Takie inicjatywy to także doskonały start do założenia własnego biznesu. Tak właśnie było z organizatorami konkursu firmą Unity Group. 25 lat temu grupa przyjaciół wygrała przeprowadzony przez L’Oréal konkurs dla studentów IT. Dziś założona przez nich firma zatrudnia ponad 500 specjalistów z branży IT i jest partnerem transformacji cyfrowej wielu polskich przedsiębiorstw.

Mentoring, kurs AWS i sesje z prezentacji projektu

Konkurs UGotIT dzięki nowej formule, daje możliwość przejścia przez nieco „start-upową” ścieżkę oceny aplikacji. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich chętnych pełen pakiet dodatkowych szkoleń i konsultacji. W ramach konkursu uczestnicy – pracujący drużynowo lub indywidualnie (drużyny mogą mieć max. 5 osób) – otrzymują wsparcie mentorów, senior developerów i architektów z branży e-commerce (front-end i back-end) w postaci sesji online 1:1. Co ważne, mentorzy nie definiują problemów dla których można stworzyć aplikację (w procesie e-zakupów), ale służą wsparciem i swoją wiedzą pod kątem technicznym.

W ramach „pakietu mentoringowego” uczestnicy zapoznają się również z wybranymi narzędziami chmurowymi Amazon Web Services, który jest partnerem technologicznym konkursu. Przyspieszony kurs poprowadzi Wojciech Gawroński, Senior Developer Advocate w AWS, który jest jednym z Jurorów konkursowych UGotIT. Ostatnim etapem mentoringu będą online’owe sesje konsultingowe przygotowujące do odpowiedniej prezentacji projektu przed klientem lub Jury prowadzone przez Sebastiana Błaszkiewicza – dyrektora sprzedaży w Unity Group. Finalnie wszystkie aplikacje będą oceniane przez grono niezależnych ekspertów wchodzących w skład Jury.

Jaka technologia?! Dowolna!

“W wyborach nie tylko technologicznych jesteśmy dość liberalni – śmieje się Tomasz Włodarczyk, juror w konkursie UGotIT, na co dzień senior Front End Developer w Unity Group. – Jako programiści nie lubimy, gdy coś nas ogranicza – zdecydowanie lepiej nam się pracuje… bez ograniczeń. UGotIT to konkurs wymyślony przez developerów dla developerów, dlatego mierzymy uczestników naszą miarą i zdecydowaliśmy się na pełną dowolność w wyborze języka programowania oraz ostatecznej formy rozwiązania. Może to być aplikacja mobilna, desktopowa lub oprogramowanie w formie webowej.”

Nadesłane rozwiązanie będzie oceniane podczas sesji online przez Jury w pięciu kategoriach: przydatność, kreatywność, user experience, poprawność działania oraz pitch. Każdy obszar może otrzymać 20 punktów, co daje łącznie max. 100 punktów.

„Zanim jednak nastąpi etap oceny, uczestnicy otrzymują wsparcie mentorskie, pracują w dowolnej konfiguracji, piszą w dowolnym języku, tworząc dowolną aplikację, która rozwiązuje wskazany przez uczestników problem w obszarze e-zakupów. Nagroda główna to 15 tys. zł, które zasili budżet twórców najlepszej aplikacji. Przy okazji networking z devami seniorami, praca w chmurze AWS, udział w sesjach z ekspertami i pierwsze koty za płoty w przypadku pitch sales'ów. Bardzo kluczowa umiejętność biznesowa, bo przecież nie wystarczy tylko dobrze kodzić, warto również umieć dobrze sprzedać swoją pracę Co ważne, aplikacja wypracowana podczas konkursu zostanie oceniona przez naszych ekspertów i na końcu może doczekać się wdrożenia rynkowego po dograniu wszelkich formalności.” – dodaje Tomasz Włodarczyk.

Jak zapisać się do konkursu?

Do konkursu można zapisać się przez formularz kontaktowy na stronie www.ugotit.pl. Zapisy trwają od 9 stycznia 2023 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Uczestnicy mają prawie 6 tygodni na napisanie aplikacji. Ostateczny termin nadsyłania gotowych rozwiązań mija 20 marca 2023 roku. W konkursie nagrodzone zostaną pierwsze 3 miejsca, a pula nagród to 28 000 zł. Konkurs kończy się eventem podsumowującym, który odbędzie się w maju br. w Krakowie. Partnerem technologicznym wydarzenia jest AWS, a patronat medialny objął Antyweb oraz PHPers. Udział w konkursie nie wiąże się dla uczestników z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Więcej informacji i regulamin konkursu znajduje się na: www.ugotit.pl

Patronat medialny