UE przetarła szlaki. Teraz Apple ma ciągle pod górę

Kwestia instalowania aplikacji spoza jedynego słusznego sklepu na iOS, App Store, od lat budzi wiele emocji. I choć wszystkim wydawało się niemożliwym by gigant z Cupertino się ugiął to… stało się. Firma od kilkunastu miesięcy w różnych częściach świata oferuje dostęp do alternatywnych źródeł aplikacji. Teraz do walki o inne sklepy dołącza Brazylia i stawia firmie ultimatum. Apple ma 90 dni, by umożliwić na tamtym rynku dostęp do alternatywnych sklepów z aplikacjami.

Jak informują lokalne źródła, tamtejszy sąd orzekł że firma ma 90 dni, by dopuścić na iPhone’y oraz iPady inne sklepy z aplikacjami. Analogicznie do tego, jak sprawy mają się m.in. w Unii Europejskiej, gdzie możemy od kilkunastu już miesięcy korzystać z zewnętrznych źródeł bez większych kombinacji. W Brazylii sprawie przyglądano się od kilku lat, kiedy to złożono skargę na praktyki firmy w 2022 roku.

Apple jednak nie daje za wygraną i jak twierdzą przedstawiciele firmy w oświadczeniu udzielonym redakcji The Verge, przygotowują się do apelacji:

Widać gołym okiem, że pętla się zacieśnia i Apple musi dostosowywać się do wymogów kolejnych rynków. Bez wątpienia im to nie w smak, w końcu to potencjalnie przeciekające przez palce pieniądze i utrata pełnej kontroli. W gruncie rzeczy jednak prawdopodobnie i tak nie tracą na tym grubych milionów, bo większości użytkowników nawet przez myśl nie przejdzie by po nie sięgać, skoro mają je wygodnie na wyciągnięcie ręki.