Nadchodząca aktualizacja sytemu do iOS 18.4, ma wnieść ogrom poprawek, które gigant obiecał wokół rozwiązań sztucznej inteligencji. Wciąż czekamy na konkretną datę, a w międzyczasie można podglądać, co dostają deweloperzy w wersjach beta.

Korzystanie z App Store'a nigdy nie było tak wygodne

Zaledwie trzy dni temu, Apple udostępniło drugą wersję bety nadchodzącej aktualizacji. Dzięki temu powoli napływają informacje o kolejnych zmianach, które zostały dostrzeżone przez sokoli wzrok osób z dostępem do przedpremierowych aktualizacji. Tym razem to serwis Macworld natrafił na interesującą nowinkę, która była zapowiadana już wiele miesięcy temu, lecz wówczas pod inną nazwą.

Na tę chwilę "Apple Store Story" jest obecnie wprowadzane do aplikacji, które spełniają odpowiednie warunki, aby funkcja działała. Muszą być one po angielsku i zawierać odpowiednią ilość recenzji, aby generować dla użytkowników podsumowanie ogólnego tonu opinii użytkowników w uczciwy sposób. Wsparcie dla kolejnych języków ma nadejść w przeciągu bieżącego roku.

Funkcja ta zapowiada się jako bardzo wygodne narzędzie codziennego użytku. W końcu raczej mało kto interesuje się aplikacjami znanymi powszechnie jak Messenger czy podobne, gigantyczne programy, lecz na pewno się przyda przy ocenie czegoś mniejszego, co złapało nasze oko. Podsumowania recenzji użytkowników w wersji wygenerowanej przez sztuczną inteligencję Apple, będą widniały tuż przed tymi ludzkimi.

Apple oraz twórcy są na szczęście świadomi nieprzewidywalnej natury tego typu rozwiązań, wielu z nas wie, jakie głupoty lubi wysysać z palca ChatGPT. Z tą świadomością Apple zapewnia, że ta informacja będzie odświeżana każdego tygodnia, zaś twórcy wraz z użytkownikami będą mieli możliwość raportowania podejrzanych recenzji AI.

Na koniec pozostaje pytanie, czy każdy użytkownik ekosystemu Apple będzie miał do tego dostęp? W końcu brzmi to jak funkcja, która może mieć swoje miejsce w chmurze giganta z Cupertino, więc spokojnie mogliby tego doświadczać i właściciele urządzeń, które nie spełniają minimalnych wymagań do obsługi Apple Intelligence. Cóż, dowiemy się tego już niebawem!