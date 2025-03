Apple prezentuje M3 Ultra. Tak wydajnie jeszcze nie było

Apple przygotował na początku marca prawdziwą gratkę dla swoich fanów. Zaprezentowano nie tylko nowego iPada i MacBooka, ale także potężny układ scalony, jakim jest M3 Ultra. To jeden z najwydajniejszych czipów z wielką mocą obliczeniową i pamięcią, a przy tym energooszczędny.

Reklama

M3 Ultra - najpotężniejszy czip Apple?

M3 Ultra to kolejny krok w ewolucji układów scalonych Apple, opartych na architekturze Apple Silicon. Nowy czip zapewnia o wiele wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi modelami. Udało się to osiągnąć dzięki 32-rdzeniowemu CPU, w tym 24 rdzeniom wydajnościowym i 8 rdzeniom energooszczędnym Według firmy M3 Ultra oferuje 1,5x większą moc niż M2 Ultra i 1,8x większą niż M1 Ultra. To sprawia, że nowy układ jest idealny dla użytkowników pracujących nad wielowątkowymi projektami, które wymagają ogromnej mocy obliczeniowej.

M3 Ultra wyróżnia się również potężnym GPU, które ma aż 80 rdzeni graficznych. To największy układ graficzny w historii Apple, oferujący według nich 2x większą wydajność niż M2 Ultra i 2,6x większą niż M1 Ultra. Dzięki zaawansowanej architekturze graficznej, która obsługuje dynamiczne buforowanie, sprzętową akcelerację mesh shadingu i ray tracing, M3 Ultra radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami, takimi jak renderowanie grafiki 3D czy przetwarzanie efektów wizualnych w czasie rzeczywistym.

M3 Ultra wprowadza również nowy standard łączności – Thunderbolt 5. Każdy port Thunderbolt 5 oferuje przepustowość do 120 Gb/s, co jest ponad dwukrotnie szybsze niż w przypadku Thunderbolt 4. Dzięki dedykowanym kontrolerom dla każdego portu, Mac Studio z M3 Ultra zapewnia optymalne warunki do pracy z zewnętrznymi dyskami, stacjami dokującymi czy koncentratorami.

M3 Ultra nie tylko oferuje niespotykaną wydajność, ale także zachowuje przodującą w branży energooszczędność. Dzięki temu nowy Mac Studio spełnia wysokie standardy Apple w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma dąży do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku, a M3 Ultra jest kolejnym krokiem w tym kierunku.

Grafika: Apple