To pierwszy raz gdy Apple sprzedało licencję w ten sposób. Firma obiera nową ścieżkę?

To pierwszy raz w historii, kiedy widzimy jak prawa do serialu Apple TV+ trafiają na inną platformę VOD.

Apple TV+ to jeden z najciekawszych serwisów VOD na rynku, jednak większość odbiorców nie traktuje go do końca serio. Powód? Stosunkowo uboga biblioteka. Mimo wielu plotek na ten temat - wciąż nie uświadczymy tam treści na licencji, a wszystkie filmy i seriale, które są dostępne na ATV+ to ich własne produkcje. Takie, które można zobaczyć, kupując (albo zgarniając za darmo w ramach niekończących się promocji) dostęp do serwisu Apple.

Serial Apple TV+ trafia na inną platformę VOD

Teraz jednak coś się w temacie zmieniło, bowiem Apple pierwszy raz w historii sprzedało prawa do swojego serialu. Prawa do"W cieniu podejrzeń", bo o nim mowa, wykupiła brytyjska platforma streamingowa ITVX. Zakup ten zrodził wiele pytań. Bowiem dotychczas gigant z Cupertino wyraźnie dążył do zwiększania zasięgów swojego serwisu, udostępniając pojedyncze treści w różnych miejscach: m.in. na pokładach samolotów czy podejmując współpracę z Canal+. To jednak pierwszy raz w historii, kiedy prawa do ich serialu zostały sprzedane innej platformie VOD.

Według informacji, do których dotarła redakcja magazynu "Broadcast", sprzedaż serialu "W cieniu podejrzeń" została zrealizowana za pośrednictwem międzynarodowego dystrybutora Fifth Season. Jeśli rzeczywiście transakcja została przeprowadzona bezpośrednio przez Apple TV+, oznacza to, że firma otwiera się na nowe możliwości w kwestii handlu swoimi produkcjami na arenie międzynarodowej. Jest to niezwykle ważna zmiana, ponieważ do tej pory Apple zawsze dążyło do pełnej kontroli nad produkowanymi przez siebie treściami i nie robiło w tej kwestii żadnych wyjątków.

Warto również mieć na uwadze, że choć "W cieniu podejrzeń" jest produkcją Apple TV+, jego historia zaczyna się nieco wcześniej. To anglojęzyczny remake izraelskiej serii "False Flag". Możliwe, że pierwotna umowa z Apple TV+ nie obejmowała całkowitego wykupienia praw, a jedynie zapewnienie sobie praw do emisji w określonym czasie. W takich przypadkach producenci często rezerwują sobie możliwość dalszej sprzedaży praw do serialu w tzw. drugim oknie dystrybucji, stąd też Apple nie miało tutaj zbyt dużo do powiedzenia?

"W cieniu podejrzeń" trafi na ITVX, na szczegóły jeszcze musimy poczekać

Jak dotąd żadna ze stron, ani Apple TV+, ani ITVX, ani też firma produkcyjna Keshet UK: nie ogłosiły oficjalnej daty premiery serialu na brytyjskiej platformie. I póki co "W cieniu podejrzeń" wciąż jest w brytyjskim katalogu ATV+. Co ciekawe, mimo że oryginalna seria doczekała się trzech sezonów, to Apple nie zamówiło kontynuacji i historia urwała się po 1. sezonie. Czyżby fani mogli mieć nadzieję, że te rewolucyjne zawirowania na rynku VOD sprawią, że kontynuacja może nadejść?

