Uciekają z Androida na iPhone'a. Modele które wybierają cię zaskoczą

O tym że użytkownicy regularnie migrują pomiędzy smartfonami z iOS i Androidem na pokładzie nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba. To naturalna kolej rzeczy. Czasem wynika to z frustracji obecnym systemem, czasem z chęci dostępu do narzędzi do których nie mieliśmy wcześniej dostępu, a czasem... najzwyczajniej w świecie chodzi o ciekawość. I przy kolejnej wymianie sprzętu wracają na stare śmieci.

Często, zwłaszcza w kontekście dyskusji o iPhone SE, podnoszony jest argument na temat tego, że to smartfon przestarzały i absolutnie niewart swojej ceny. I właśnie w jej kontekście dyskusje które można przeczytać związane z ostatnim raportem i analizą Consumer Intelligence Research Partners są wyjątkowo interesujące. Bo to nie jest tak, że wszyscy rzucają się wyłącznie na najnowsze modele.

Użytkownicy zmieniają Androida na iOS — ale wcale nie zależy im na najlepszych funkcjach

Jak wynika z ostatnich raportów, około 15% wszystkich klientów sięgających po nowe iPhone'y w ostatnim kwartale wcześniej korzystało ze smartfonów z systemem Android. I co jest niezwykle interesujące, nie tylko przesiadają się oni na smartfony od Apple, ale też... dość ochoczo przesiadają się na starsze modele smartfonów od Apple. Nie zależy im na dostępie do najnowszych modeli i najnowszych funkcji. Chcą po prostu przeskoczyć na iOS i iPhone'a.

Z danych udostępnionych przez Consumer Intelligence Research Partners wynika, że 29% wybrało modele które przez technologicznych pasjonatów mogą być uznane za "przestarzałe", bo mają już swoje lata. iPhone SE, iPhone 12 oraz iPhone 13. Ba, mało tego — nawet dotychczasowi użytkownicy iPhone'ów chętnie sięgają po te właśnie modele. Aż 21% z aktualizujących swój smartfon w ostatnich miesiącach zdecydowało się na wybór któregoś z tych trzech smartfonów właśnie.

Źródło https://cirpapple.substack.com/p/android-switchers-dont-need-the-latest

Czy to oznacza że klienci w ogóle nie są zainteresowani zakupem nowszych smartfonów Apple? Nie no, to też tak nie działa. Wiadomo, że najnowsze modele co roku sprzedają się jak świeże bułeczki. Dlatego też nie brakuje użytkowników, którzy sięgają po bardziej kosztowne warianty telefonów — i jest ich więcej. Ale nie zmienia to faktu, że modele z najniższej półki mają swoich fanów i nawet na powyższym wykresie widać, że ten szeroko krytykowany przez technologicznych maniaków iPhone SE cieszy się stosunkowo dużą popularnością.

Skąd takie wybory? Tutaj sprawa wydaje się być prosta

Patrząc na powyższe dane można zastanowić się skąd takie, a nie inne, wybory użytkowników. Osobiście myślę, że nie ma tam większej tajemnicy i wszystko to związane jest czysto z aspektem ekonomicznym. Starsze modele oraz iPhone SE są najzwyczajniej w świecie tańsze. I prawdopodobnie sięgają po nie ci sami użytkownicy, którzy na co dzień używali Androida ze średniej lub niższej półki, który kosztował ich znacznie mniej niż najnowszy flagowiec.