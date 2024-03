Do premiery pozostało pół roku. O nowych Samsungach wiemy już wszystko

Samsung Galaxy Z Fold 6

Mam wrażenie, że premiery nowych smartfonów straciły w ostatnim czasie na znaczeniu. W dniu prezentacji praktycznie wszystko już o nich wiemy, a producentom coraz trudniej zaskoczyć klientów jakąś ciekawą nowością. Niestety zapowiada się, że podobnie będzie w przypadku nadchodzących smartfonów Samsunga. Galaxy Z Fold 6 ma zadebiutować na dedykowanym wydarzeniu "Unpacked", które planowane jest na lipiec tego roku. Wraz z nim powinien pojawić się także nowy Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Ring, który z tej trójki zapowiada się chyba najbardziej interesująco. Pierścień Samsunga można już było zresztą oglądać na zamkniętych pokazach podczas MWC w Barcelonie i wywołał on spore zainteresowanie.

Wróćmy jednak do smartfonów, bo portal Smartptix wspólnie z OnLeaks opublikowały właśnie rendery nadchodzących składanych smartfonów z Korei. Tym samym dowiadujemy się o nich praktycznie wszystkiego. Samsung podobnie jak w przypadku serii Galaxy S24, postawił w tym roku na płaski wykończenie bocznych krawędzi. Galaxy Z Fold 6 będzie wyglądał trochę jak rozkładane pudełko. Rozłożona obudowa ma mieć grubość 6,1 mm, czyli podobnie jak w Fold 5. Identyczny jest też układ przycisków i portu USB-C, a na tylnej ściance znajdziemy pokaźną wyspę z trzema aparatami. Wymiary rozłożonego smartfona to 153,5 x 132,5 x 6,1 mm co oznacza, że jest nieco krótszy, ale za to szerszy niż Fold 5.

Mimo tego ma mieć niemal identyczny ekran o przekątnej 7,6 cala i odświeżaniu 120 Hz. Zewnętrzny ekran ma natomiast 6,2 cala i również odświeżanie 120 Hz, a także wcięcie na kamerę. Piąty sensor aparatu mamy ukryty pod rozłożonym wyświetlaczem wewnętrznym, podobnie jak to miało miejsce w Fold 5. Wygląda na to, że różnic względem poprzednika trzeba będzie dopatrywać się w specyfikacji. Fold 6 powinien dostać procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nawet 16 GB pamięci RAM i wersję z pamięcią UFS 4.0 o pojemności nawet 1 TB. Raczej nie można spodziewać się znacznie lepszych aparatów, większej baterii czy szybszego ładowania. Będzie za to Galaxy AI oraz 7 lat aktualizacji dla systemu Android, a podobno także jeszcze mniej widoczna kryza na zgięciu ekranu.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Podobnie sytuacja wygląda z Galaxy Z Flip 6. Największa zmiana to płaskie boczne ścianki, które upodabniają ten smartfon do serii Galaxy S24. Trzeba przyznać, że Samsung jest konsekwentny pod tym względem. Podobnie jak poprzednik, w tym modelu zestaw ekranów też nie uległ zmianie. Oba mają odświeżanie 120Hz, a jeśli chodzi o wymiary to zewnętrzny ma 3,4 cala, a ten w środku rozkłada się na 6,7 cala i posiada aparat typu punch-hole. Po bokach znajdziemy przycisk włączania ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych, przyciski do sterowania głośnością oraz slot na kartę SIM. Wygląda też na to, że dołożono dodatkowy mikrofon do nagrywania audio w filmach i ograniczania szumów tła.

Wymiary smartfona to 165 x 71,7 x 7,4 mm przy rozłożonym ekranie, co oznacza grubość większą o 0,5 mm względem Flipa 5. Według spekulacji powinno to przełożyć się na większą pojemność baterii, która nie zachwycała w poprzednim modelu. Warto też zwrócić uwagę, że zastosowany zawias składa smartfona praktycznie idealnie na pół, nie powinien być grubszy w miejscu złożenia co zazwyczaj ma miejsce w składanych smartfonach. Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to tutaj także dostaniemy Snapdragon 8 Gen 3 oraz wsparcie dla Galaxy AI, ale aparaty pozostaną prawdopodobnie takie same. Dobrą wiadomością jest spodziewany dłuższy czas pracy dzięki większej baterii, ale klientów pewnie najbardziej będą interesowały ceny. Biorąc pod uwagę brak większych zmian, nie powinny być wyższe niż rok temu.

źródło: Smartprix