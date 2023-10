Ubuntu 23.10 - nowa wersja z bardzo ciekawymi zmianami

Październik to czas, w którym przyglądamy się nowym wersjom Ubuntu. Co zmieniło się w najpopularniejszym Linuxie?

Ubuntu, bez względu na to, czy się tę dystrybucję lubi, czy też nie, jest najpopularniejszą wersją Linuxa, bez względu na to, czy mówimy o zastosowaniu serwerowym, czy też - desktopowym. Ba, ten tekst, który teraz czytacie, powstał na maszynie z Ubuntu na pokładzie i to Ubuntu 23.04. Jako, że jest to drugi komputer w domu, mogę sobie pozwolić na sprawdzanie nowych funkcjonalności, bez konieczności polegania na wersjach LTS.

A tak się składa, że od premiery 23.0 mineło już pół roku i oto do Ubuntu trafiają kolejne funkcje. Niektóre z nich na pewno przypadną użytkownikom do gustu.

Ubuntu 23.10 - co zmieniło się od ostatniej aktualizacji?

W nowym systemie mamy zmiany zaróœno wizualne, jak i trochę nowości pod maską, chociaż nie wszystko jest widoczne na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim, system zyskał teraz nowy sposób przypinania okien do krawędzi. Nie tylko potrafi on teraz dzielić ekran na dwoje, ale też - przeciągnięcie folderu bądź aplikaci w róg zmniejszy ją do rozmiarów 1/4 wyświetlacza i przypnie na krawędzi. Co więcej, teraz możemy też przypinać aplikacje, dzieląc ekran na pół horyzontalnie. Co ciekawe, możemy też grupować ustawione w ten sposób aplikacje i przywracać je "na wierzch" jednym kliknięciem, podobnie jak ma to miejsce w Windowsie.

Koljeną sprawą jest nowy wygląd sklepu z aplikacjami, który teraz nazywa się App Center (tak, tak samo jak w ElementaryOS), i teraz użytkownicy dostają znacznie więcej informacji o instalowanych aplikacjach. Jeżeli chodzi o kwestie graficzne, nie można tu nie wspomnieć, że dostajemy tu także aktualizację samego środowiska graficznego do GNOME 45, z ułatwieniami dla wielozadaniowości i nowymi funkcjami, jak chociażby wskaźnik, czy nasza kamerka jest używana bądź możliwością zarządzanie podświetlaniem klawiatury.

Jeżeli chodzi o zmiany pod maską, najważniejszą jest dodanie obsługi moduów TPM, dzięki których możliwe będzie łatwiejsze szyfrowanie całego dysku, co znacznie poprawi szanse na wykorzystanie Ubuntu w zastosowaniach biznesowych. Dla wszystkich, którzy korzystają z wersji z krótszym wsparciem, zmiany te powinny być już dostępne, natomiast dla osób, które korzystają z wersji LTS zostaną one zapewne zawarte w wersji 24.04 LTS w kwietniu przyszłego roku.