Ubisoft wraca na Steam. Wkrótce premiera Assassin's Creed Valhalla

Trzy lata dystansu i zerwanych więzi, ale coś nareszcie się w temacie ruszyło. Ubisoft pierwszy raz od 2019 roku dorzuca swoją cegiełkę do katalogu sklepu Valve. Jeżeli należycie do tych graczy, którzy nie wyobrażają sobie uruchamiania na PC gier spoza Steama, to mam dobre wieści. Nareszcie będziecie mogli nadrobić zaległości z plejadą ostatnich hitów!

Assassin's Creed Valhalla dostępny na Steam. Nowe gry Ubisoftu trafiają do sklepu Valve

W sklepie Steam można od teraz znaleźć kilka ich największych hitów z ostatnich lat — m.in. uwielbianą odsłonę Assassin's Creed Valhalla, Anno 1800 czy Roller Championship. Dla tych którzy przespali ostatnie lata - drobne wprowadzenie. Od 2019 w katalogu Valve nie pojawiły się żadne gry wydawane przez Ubisoft. Aż do wczoraj, kiedy to zadecydowano o powrocie. Widać jednak, że postanowiono zachować ciągłość — i wydawać gry, na których wcześniej historia obu firm się zakończyła tych kilka lat temu. Ciekawym wątkiem jest bez wątpienia Anno 1800, które kiedyś na Steamie było już dostępne - później zostało usunięte - a teraz... powraca. Najwyraźniej grube miliony które Epic Games płaciło za wyłączność dostępu do zestauw tytułów zaczyna wygasać. Sporo na tej liście było tytułów od Ubisoftu właśnie - ale... czyżby to była wyłącznie czasowa wyłączność?

W komentarzu udzielonym redakcji The Verge, Jessica Roache z Ubisoftu mówi:

Stale testujemy i oceniamy jak dostarczyć nasze gry do różnych odbiorców, gdziekolwiek się znajdują, jednocześnie zapewniając spójny ekosystem graczy poprzez Ubisoft Connect.

Nie wiemy na tę chwilę czy można się będzie spodziewać na Steamie wszystkich nowości — a jeśli tak, to jak szybko. Widać jednak, że po latach ciszy coś się w temacie zaczyna ruszać. Gracze którzy zawsze stawiają na rozwiązania od Valve i stęsknili się za tytułami od Ubisoftu mają powody do radości.