Ubisoft właśnie zaskoczył graczy. Firma wywróciła do góry nogami swoją ofertę subskrypcyjną, podniosła ceny abonamentu i wprowadziła nowy plan. Co na to gracze?

Abonament Ubisoft+, który oferuje dostęp do tytułów popularnego studia i wydawcy jeszcze kilka godzin temu oferował dwa plany - Ubisoft+ PC Access oraz Ubisoft+ Multi Access. Pierwszy, jak sama nazwa wskazuje, skierowany był do graczy PC. Drugi dostępny był zarówno na komputerach, jak i konsolach Xbox. Teraz to się zmienia. Ubisoft bez zapowiedzi i uprzedzenia wprowadza zmiany, podnosi ceny i oferuje alternatywny plan, który otworzy dostęp do klasyków.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie firmy Ubisoft, plany Multi-Access oraz PC Access łączą się w jedną subskrypcję Ubisoft+ Premium, zapewniając w wybranych przypadkach wczesny dostęp oraz dostęp do nowych tytułów w dniu premiery, a także edycje premium, comiesięczne nagrody, zniżki i inne atrakcje dla wiernych użytkowników. Uzupełnieniem oferty ma być osobny plan skierowany do posiadaczy komputerów PC. To Ubisoft+ Classics – czyli wyselekcjonowana kolekcja popularnych starszych oraz nieustannie aktualizowanych gier.

Co to oznacza dla dotychczasowych subskrybentów? Osoby posiadające aktywne plany na PC zachowają je w niezmienionej formie i takiej samej miesięcznej cenie, jak obecnie. Warto też przypomnieć, że Ubisoft stale pracuje nad wprowadzeniem do swojego katalogu gier Activision Blizzard, co jest wynikiem zawartej z Microsoft umowy. Firma pracuje nad przygotowaniem oferty, tak aby jak najlepiej odpowiadała subskrybentom, ale na szczegóły będziemy musieli jeszcze trochę poczekać

Wyższe ceny, więcej możliwości. Jest też coś dla tych, którzy nie chcą płacić za najwyższy plan

Cennik nowych abonamentów wygląda następująco. Ubiosft+ Premium oferujący dostęp do nowych tytułów w dniu premiery, a w pewnych przypadkach, takich jak Prince of Persia: The Lost Crown, wczesny dostęp do nadchodzących premier. Dodatkowo, gracze mają dostęp do katalogu starszych tytułów w wydaniach premium, DLC oraz comiesięczne nagród. Usługa jest dostępna na komputerach PC i konsolach Xbox w cenie 74,90 zł miesięcznie. Ubisoft+ Classics to stale rosnący katalog klasyków, w tym tytuły pokroju Far Cry 6, Rainbow Six Siege czy Watch Dogs Legion. Ten dostępny jest na PC za 33,90 zł miesięcznie, a posiadacze konsol PlayStation mogą z niego korzystać w ramach PlayStation Plus Extra i Premium. Szczegóły obu planów znajdziecie na stronach Ubisoft.

Przy okazji niespodziewanej zmiany w abonamentach i nowego cennika, ukazał się wywiad z Philippe Tremblayem odpowiedzialnym w Ubisoft za dział poświęcony subskrypcjom i usługom. Czytamy w nim m.in., że firmie zależy na dalszym oferowaniu graczom zróżnicowanych sposobów na rozgrywkę, a ujednolicona i uproszczona formuła dwóch abonamentów ma być na to sposobem. Rynek gier wideo stale się rozwija i firmy oferujące różne usługi muszą za nim nadążać. Tremblay zdradza też nieco na temat samej subskrypcji Ubisoft+. Od czasu premiery platforma może pochwalić się wielomilionową bazą użytkowników, którzy spędzili w grach ponad 600 milionów godzin. 2023 r. był przełomowy.

Liczba subskrybentów, którzy dołączyli do Ubisoft+, przekroczyła prognozy firmy, a w październiku osiągnęła ona rekordową liczbę aktywnych tego miesiąca użytkowników. Choć konkretów brakuje, widać, że Ubi ma powody do dumy. Tym bardziej, że z ich abonamentów nie korzystają wyłącznie posiadacze komputerów PC. Ubisoft+ jest też dostępny na konsolach Xbox, a gracze PlayStation mają dostęp do katalogu Ubisoft+ Classics w ramach abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium.