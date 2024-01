Nowa gra od twórców League of Legends niebawem na konsolach. Czym jest Song of Nunu?

Uniwersum League of Legends – jednej z najpopularniejszych gier MOBA – długo pozostawało w stagnacji, przywiązane do oryginalnego tytułu. Od kilku lat jednak Riot Games rozbudowuje markę o pomniejsze tytuły, serial czy komiksy, ale w portfolio gamingowego giganta wciąż brakowało dużego tytułu AAA, który wykorzystałby potencjał fantastycznych postaci znanych z LOL-a. Przez lata wręcz prosiło się o przygodową produkcję TPP i w listopadzie ubiegłego już roku w końcu nastał ten długo wyczekiwany moment. Song of Nunu: A League of Legends Story pojawiło się na PC i Switchu, a już niebawem trafi na konsole.

Na taką grę fani League of Legends czekali od lat

Song of Nunu: A League of Legends Story to przygodowa gra akcji, obserwowana z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze wcielają się w tytułowego Nunu – sympatycznego chłopca, połączonego przyjaźnią z Yeti o imieniu Willump. To właśnie ta para bohaterów znalazła się w centrum akcji najnowszej gry Riotu, a dzięki niej fani League of Legends będą mogli poznać nieznane dotąd historie ulubionych bohaterów i mroźnej krainy Frejlordu, kluczowej dla uniwersum.

Źródło: Riot Games

Oprócz Nunu i Willump w grze znalazły się inne dobrze znane postacie, takie jak Lissandra, Ornn czy Braum, a świat wypełniony jest licznymi smaczkami, które fani oryginalnego tytułu z pewnością wychwycą bez trudu. Song of Nunu: A League of Legends Story ukazło się 1 listopada 2023 na Nintendo Switch i PC, zbierając naprawdę dobre oceny. Czy gra faktycznie jest ich warta? O tym już niebawem będą mogli przekonać się posiadacze konsol, bo Nunu i Willump zawitają na PS4/PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S już w tym miesiącu, 31 stycznia. Więcej szczegółowych informacji o opcji zakupu znajdziecie na oficjalnej stronie.