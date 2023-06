Nudzisz się czekając na Diablo IV? Możesz za darmo pojeździć traktorem

Jeśli macie Xboksa, to w ten weekend możecie pograć w kilka gier całkowicie za darmo. O jakich tytułach mowa?

Xbox Free Play Days powraca! Za darmo to uczciwa cena

Xbox Free Play Days powraca i tym razem zaoferuje trzy różne gry całkowicie za darmo — i to naprawdę niezłe tytuły. Bezpłatnie w produkcje możecie pograć od wczoraj (1 czerwca), aż do końca weekendu, czyli do końca niedzieli (4 czerwca). Rozpiska darmowych gier prezentuje się następująco:

Farming Simulator 22 Platinum Edition

Farming Simulator 22 Platinum Edition to najnowsza odsłona popularnej serii symulacji rolniczych wydana na „duże” konsole. Specjalna edycja gry oferuje jeszcze więcej możliwości i zawartości dla miłośników cyfrowego życia na wsi. Gracze mogą wcielić się w rolę rolnika, zarządzać swoim gospodarstwem, uprawiać pola, hodować zwierzęta i prowadzić różnorodne maszyny rolnicze. Zbierajcie plony, dbajcie o zwierzęta i rozwijajcie swoje gospodarstwo, zdobywając nowe umiejętności i rozszerzając swoje imperium rolnicze!

Ghostrunner

Ghostrunner to gra akcji osadzona w futurystycznym świecie. Wcielając się w cybernetycznego wojownika, otrzymujemy zadanie pokonania korporacyjnego totalitaryzmu, ścigając się po wieżowcach i walcząc z wrogami przy użyciu szybkich ruchów i ostrych katan. Dzięki dynamicznej rozgrywce, widowiskowym skokom i płynnym kombinacjom ataków, Ghostrunner robi ogromne wrażenie.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Źródło: Ubisoft

Tom Clancy's Rainbow Six Siege to taktyczny FPS, który skupia się na współpracy i strategicznych starciach zespołowych. Wcielamy się w członków specjalnych sił antyterrorystycznych i bierzemy udział w dynamicznych starciach drużynowych. Zróżnicowany wybór operatorów o unikalnych umiejętnościach oraz destrukcyjne środowisko otoczenia stanowią kluczowe elementy rozgrywki. R6 Siege stało się jedną z najlepszych gier e-sportowych, przy których widownia szalała — szczególnie, że poza samymi umiejętnościami strzelania i szybkiej reakcji, w tej produkcji niezwykle istotna jest taktyka. Na ten moment ciężko wskazać inną produkcję spod szyldu Tom Clancy’s, która odniosła taki sukces.

Warto jednak zaznaczyć, że żeby mieć dostęp do darmowych gier w ten weekend, musicie mieć aktualny abonament Xbox Live Gold lub Xbox Game Pass Ultimate. W co zamierzacie zagrać?