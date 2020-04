Za takie funkcje uwielbiam Netfliksa. Zablokuje Twój ekran i jeszcze mu za to podziękujesz

Mimo, że nie jestem zwolennikiem oglądania filmów i seriali na mniejszych ekranach, to nie napiszę, że nigdy mi się to nie zdarzyło. Skoro mamy taką możliwość, a Netflix pozwala pobrać do pamięci urządzenia całe filmy i odcinki seriali, które bez problemu obejrzymy bez połączenia z Siecią, to dłuższe podróże mijają o wiele przyjemniej, gdy można nadrobić trochę zaległości. Przyznam, że starannie dobieram tytuły, które oglądam mobilnie – nie są to nigdy seriale lub filmy zrobione z rozmachem, dynamiczne akcyjniaki lub produkcje, które po prostu widać, że będą zasługiwać na seans na większym ekranie. Seriale typu sitcomy lub procedurale na tablecie lub (większym) smartfonie zdarza mi się oglądać, a od teraz będzie to jeszcze wygodniejsze.

Blokada ekranu to nowa funkcja w aplikacji Netflix

Wszystko dlatego, że Netflix dodaje zupełną nowość do swoich aplikacji mobilnych. Jeśli choć raz zdarzyło Wam się przypadkowo wywołać widok z kontrolkami lub nawet wstrzymać odtwarzanie, bo dotknęliście ekranu, to z pewnością szybko docenicie nową funkcję. By z niej skorzystać należy dotknąć ekranu w trakcie odtwarzania i wybrać przycisk „Screen lock”/”Blokada ekranu”. Wtedy wszystkie dodatkowe przyciski znikną i na ekranie pojawi się informacja, że ekran został zablokowany. W takiej sytuacji wszystkie przypadkowe naciśniecią nie będą już skutkować wstrzymaniem odtwarzania czy przypadkowym przewinięciem w przód lub w tył.

By ekran odblokować, należy go dotknąć dwukrotnie, co nie jest rozwiązaniem idealnym, ale z pewnością zapobiegnie to wielu losowym kliknięciom w przyciski widoczne na ekranie. Co ciekawe, nowa funkcja nie jest przypisana do żadnego z najnowszych wydań aplikacji Netfliksa – najwyraźniej uruchamiana jest po stronie serwera. Według informacji AndroidPolice, instalacja najnowszej wersji może sprowokować pojawienie się nowej funkcji blokady ekranu, ale nie jest to regułą. Nie mniej dostępność nowości jest tak szeroka, że nie wygląda to na testy funkcji na wąskim gronie użytkowników.

Źródło, zdjęcia: AndroidPolice.