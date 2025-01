Tych aplikacji nie da się już ściągnąć na telefon. Winna jedna decyzja

Jak pisaliśmy kilkadziesiąt minut temu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych utrzymał w mocy dotychczasowe postanowienia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który w zeszłym roku nakazał chińskiej firmie ByteDance sprzedanie aplikacji podmiotowi spoza Chin. Taki ruch miał dać gwarancje bezpieczeństwa użytkownikom z USA i zapewnić, że informacje zbierane przez TikToka nie będą trafiać do obcego państwa. Dziś, 19 stycznia aplikacje powiązane z ByteDance przestały działać. Do sprawy odniosło się właśnie Apple, które przygotowało specjalną stronę pomocy technicznej związaną z całą sprawą, rzucając nieco więcej światła na to, które z aplikacji oferowanych przez chińską firmę stały się niedostępne w Stanach Zjednoczonych – i nie jest to wyłącznie TikTok.

Te aplikacje zniknęły z App Store. W Google Play też ich nie znajdziemy

W komunikacie Apple związanym z dostępnością aplikacji ByteDance w App Store czytamy:

Firma Apple jest zobowiązana do przestrzegania przepisów obowiązujących w jurysdykcjach, w których prowadzi działalność. Zgodnie z ustawą Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act aplikacje opracowane przez firmę ByteDance Ltd. i jej spółki zależne — w tym TikTok, CapCut, Lemon8 i inne — nie będą już dostępne do pobrania ani aktualizacji w App Store dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych od 19 stycznia 2025 r.

Na liście aplikacji usuniętych z amerykańskiego App Store znalazły się:

TikTok

TikTok Studio

TikTok Shop Seller Center

CapCut

Lemon8

Hypic

Lark — Team Collaboration

Lark — Rooms Display

Lark Rooms Controller

Gauth: AI Study Companion

MARVEL SNAP

Tych aplikacji oraz gry MARVEL SNAP nie znajdziecie też na amerykańskim Google Play. Jeśli macie więc swoje konta w obu sklepach ustawione na USA i chcecie pobrać te pozycje na nowo – nie będzie to na ten moment możliwe. Nie będzie też można zainstalować nowych aktualizacji.

Co ciekawe, sytuacja związana z blokadą aplikacji ByteDance może też dotknąć użytkowników spoza USA. Jak podaje Apple:

Użytkownicy odwiedzający Stany Zjednoczone z kontem Apple ustawionym na kraj lub region niebędący Stanami Zjednoczonymi nie mogą pobierać, uaktualniać ani dokonywać zakupów w aplikacjach i kupować nowych subskrypcji w aplikacjach firmy ByteDance Ltd., będąc w granicach lądowych lub morskich Stanów Zjednoczonych.

Co dalej z TikTokiem w USA? Sprawa nie jest przesądzona

Choć teoretycznie użytkownicy posiadający już zainstalowane apki ByteDance na swoich smartfonach mogą z nich korzystać, uruchomienie ich skutkuje wyświetleniem powiadomienia, w którym widnieje informacja o tym, że dostęp do aplikacji (lub gry) został zablokowany – tak jest w przypadku TikToka, czy MARVEL SNAP. Co ważne, w przypadku tego pierwszego dodano ciekawy zapis sugerujący, że blokada nie potrwa zbyt długo. ByteDance liczy na przychylność Donalda Trumpa, który jutro obejmie rządy w Stanach Zjednoczonych.

To na 20 stycznia zaplanowano zmianę gabinetu i prezydentury, a dotychczasowe sygnały płynące z otoczenia nowego prezydenta wskazują, że twórcy TikToka mogą liczyć na cofnięcie zakazu – przynajmniej na jakiś czas. Mówi się o 90 dniach, które pozwolą Chińczykom na znalezienie odpowiedniego partnera ze Stanów Zjednoczonych, którym sprzedadzą TikToka. Jak będzie w rzeczywistości? Wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć w nadchodzącym tygodniu. Warto jednak dodać, że to za poprzedniej prezydentury Donalda Trumpa uruchomiona została procedura zakazująca działalności firmy ByteDance w USA.