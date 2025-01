TikTok nie działa. Przyszłość aplikacji zależy od jednej osoby

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych utrzymał w mocy dotychczasowe postanowienia amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, który w zeszłym roku nakazał chińskiej firmie ByteDance sprzedanie aplikacji podmiotowi spoza Chin. Taki ruch miał dać gwarancje bezpieczeństwa użytkownikom z USA i zapewnić, że informacje zbierane przez TikToka nie będą trafiać do obcego państwa. Nie sprawdziły się plotki o tym, że Elon Musk może kupić amerykański oddział platformy, co miało pozwolić jej na dalszą obecność w Stanach Zjednoczonych.

Do zablokowania TikToka doszło dzisiaj, a użytkownicy witani są następującym komunikatem:

Przepraszamy, TikTok nie jest obecnie dostępny. Prawo zakazujące TikToka zostało uchwalone w Stanach Zjednoczonych. Niestety oznacza to, że na razie nie możesz korzystać z TikToka. Mamy szczęście, że prezydent Trump zaznaczył, że będzie współpracował z nami nad rozwiązaniem, aby przywrócić TikToka po objęciu urzędu. Bądź na bieżąco!

Ten komunikat zaczął się wyświetlać kilka godzin w momencie uruchomienia aplikacji przez użytkowników w Stanach Zjednoczonych. To dość zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że dotychczasowa komunikacja ze strony platformy wskazywała, że nawet po zablokowaniu TikToka w tym kraju, dotychczasowi użytkownicy będą mogli nadal z niego korzystać – nie będzie jednak można pobierać aplikacji z App Store, czy Google Play, czy tworzyć nowych kont.

Co dalej z TikTokiem?

Z komunikatów publikowanych przez TikTok wynika, że cała nadzieja leży w Donaldzie Trumpie, który już jutro obejmie fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nowa administracja daje nadzieję, na przywrócenie działalności firmy ByteDance na terenie USA – przynajmniej tymczasowo. Mówi się o wydłużonym okresie 90 dni, który ma pozwolić na znalezienie odpowiedniego partnera. Ten miałby przejąć całą aktywność ByteDance w Stanach Zjednoczonych, co ma zagwarantować, że dane i informacje na temat Amerykanów korzystających z aplikacji powiązanych z chińską firmą nie będą trafiać do Chin.

Wiara w nowego prezydenta zaskakuje, tym bardziej, że to za czasów jego pierwszej prezydentury rozpoczęto procedurę mającą zablokować działania ByteDance w USA. Już w 2019 r. Pentagon wezwał do zaprzestania z korzystania z TikToka. I to nie tylko na urządzeniach służbowych, ale także na prywatnych smartfonach. Powód? Potencjalne zagrożenie i obawy o bezpieczeństwo narodowe. To także Donald Trump, będąc jeszcze prezydentem, wydał rozporządzenie zakazujące współpracy amerykańskich przedsiębiorstw z ByteDance. Po przejęciu gabinetu przez Joe Bidena w 2021 r. sprawy się nieco zmieniły, by ostatecznie rozstrzygnięte zostały przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Widać jednak, że to nie koniec sprawy i warto jej się przyglądać dalej.

TikTok to dopiero początek. Te aplikacje też przestały działać w USA

TikTok nie jest jedyną aplikacją, która przestała działać w Stanach Zjednoczonych. Wraz z platformą społecznościową w USA przestały działać CapCut, Gauth, Lemon8, czy Hypic. Co ciekawe, oberwało się także cieszącemu się sporą popularnością Marvel SNAP. To karcianka z popularnymi bohaterami, za którą odpowiada amerykańskie studio Second Dinner. Problem w tym, że gra jest wydawana przez Nuverse – firmę powiązaną i należącą do ByteDance. Twórcy są zaskoczeni tą decyzją i liczą, że szybko uda się rozwiązać całą sprawę i Marvel SNAP wróci do pełnej funkcjonalności.

Kiedy? Tego nikt nie wie.