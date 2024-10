Twórczyni Shreka z nową animacją. Spellbound zapowiada się bajecznie

O Spellbound usłyszeliśmy po raz pierwszy w 2017 roku – film miał z pomocą Paramount Pictures zadebiutować dwa lat później, ale z uwagi na wewnętrzne problemy produkcja nie trafiła na ekrany. W 2020 roku Spellbound wpadło w macki Apple tylko po to, by zostać ostatecznie sprzedanym do Netfliksa w 2023. Gigant VOD zapowiedział tegoroczną premierę w lutym, a teraz pochwalił się oficjalnym zwiastunem. Debiut już niebawem i wiele wskazuje na to, że jest na co czekać. Za Spellbound stoi bowiem bardzo doświadczona ekipa.

Baśniowa opowieść z ważnym morałem

Nowa Animacja od Skydance Animation zabierze widzów do baśniowego i kolorowego świata Lumbrii, gdzie Król i Królowa zmagają się z małżeńskim kryzysem. Mroczne siły doprowadzają do rodzinnej waśni, zamieniając rodziców Ellian w nieporadne potwory. Młoda bohaterka będzie musiała wyruszyć w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż, by dowiedzieć się, jak uratować rodziców i królestwo.

Twórcy Spellbound to prawdziwa śmietanka blockbusterowych animacji. Za reżyserię odpowiada Vicky Jenson, która w portfolio ma między innymi Shreka, a za ścieżkę dźwiękową Alan Menken – kompozytor obsypany narodami, tworzący muzykę między innymi do Pięknej i Bestii, Aladyna czy Małej Syrenki. Kilka znanych nazwisk pojawiło się też w obsadzie aktorów głosowych: Rachel Zegler, John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, Tituss Burgess czy Nicole Kidman.

Animacja oprócz familijnej rozrywki ma też nieść ważne przesłanie dla młodych rodziców – opowie o tym jak ważne jest docenienia znaczenia jedności rodzinnej i odpowiedzialności. Spellbound zadebiutuje na Netflix już 22 listopada.