To była najlepsza polska komedia. Trzecia część może przebić jedynkę

Teściowie to jedna z najlepszych polskich komedii, a dla niektórych najlepsza. Pomimo słabszego odbioru drugiej części, zapowiedziana została trzecia odsłona z powracającym do obsady Marcinem Dorocińskim!

Po sukcesie dwóch pierwszych części, na ekrany kin wkroczy kolejna odsłona komediowego hitu "Teściowie"! Tym razem Wanda i Tadeusz, w których role ponownie wcielają się Izabela Kuna i Adam Woronowicz, zapraszają rodzinę na chrzciny w spokojnym ośrodku na prowincji. Spokój nie potrwa jednak długo, gdy na uroczystość przybędą Małgorzata (Maja Ostaszewska) z przyjaciółką Grażyną (Magdalena Popławska) oraz były mąż Małgorzaty, Andrzej (Marcin Dorociński), który przyleciał specjalnie z Australii z tajemniczym towarzyszem.

Reklama

Sielankowa atmosfera chrzcin szybko przeradza się w pole bitwy, gdy na jaw wychodzą dawne konflikty i rodzą się nowe romanse. Nieoczekiwane zwroty akcji doprowadzą do interwencji lokalnej policji, a bohaterowie przekonają się, że święty sakrament może być równie burzliwy, co ślub - dostaniemy więc dokładnie to, czego można by się spodziewać po nowej części "Teściów".

Teściowie 3 - kiedy premiera? Mamy pierwszy zwiastun!

Reżyser Kuba Michalczuk, twórca również pierwszej części, zapowiada film pełen ironii i absurdalnego humoru, w którym bohaterowie pokażą swoje nowe oblicza. W obsadzie, oprócz znanych z poprzednich części gwiazd, zobaczymy również Wojciecha Mecwaldowskiego jako lokalnego przedsiębiorcę Marka oraz Joachima Lamżę jako ojca Wandy. Premiera "Teściów 3" planowana jest na wrzesień 2025 roku.

Teściowie i Teściowie 2

Warto przypomnieć, że pierwsza część "Teściów" z 2021 roku, oparta na sztuce teatralnej Marka Modzelewskiego, zdobyła serca widzów i krytyków. Opowiadała historię pary młodej, która w dniu ślubu postanawia z niego zrezygnować, co doprowadza do chaosu i konfrontacji ich rodziców. W rolach głównych wystąpili wówczas Marcin Dorociński, Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska i Izabela Kuna. Film zebrał naprawdę pozytywne recenzje, chwalono go za błyskotliwe dialogi, znakomite aktorstwo i inteligentny humor.

"Teściowie 2" z 2023 roku, mimo że nie powtórzyli sukcesu pierwszej części, cieszyli się dużą popularnością. W sequelu, akcja przenosiła się nad morze, gdzie rodziny ponownie musiały stawić czoła swoim problemom i animozjom. W obsadzie znaleźli się m.in. Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska, Izabela Kuna, Eryk Lubos i Dorota Kolak. Film spotkał się z mieszanymi reakcjami widzów - jedni docenili kontynuację wątków i humor, inni zarzucali mu powtarzalność i brak świeżości.

"Teściowie" z 2021 roku przyciągnęli do kin ponad 450 tysięcy widzów, natomiast gorzej ocenianych "Teściów 2" z 2023 roku, według danych z października tamtego roku, w kinach obejrzało ponad pół miliona widzów.