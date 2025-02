Twórcy przeglądarki wpadli na szalony pomysł. Będziesz zachwycony

Opera prezentuje swoją najnowszą przeglądarkę, która stawia na niekonwencjonalne podejście do przeglądania internetu. Oprócz podstawowych rozwiązań, znajdziemy w niej szereg funkcji mających poprawić nasze samopoczucie. Zainteresowani? Oto Opera Air.

Nie da się ukryć, że żyjemy w czasach pełnych stresu i niepewności o przyszłość. Zalewani jesteśmy smutnymi, a niekiedy wstrząsającymi informacjami, do których dostęp mamy na wyciągnięcie ręki. Wystarczy dostęp do internetu. Jeśli nie zadbamy o własne samopoczucie i kondycję psychiczną, może być spory problem. Z próbą jego rozwiązania przychodzi firma Opera – twórców przeglądarki internetowej o tej samej nazwie. Jej najnowsza propozycja to Opera Air – aplikacja stawiająca tzw. mindfulness na pierwszym miejscu.

Reklama

Opera Air – dobre samopoczucie kluczem do wygodnego przeglądania internetu

Nowa przeglądarka dostępna na komputerach PC i Mac wprowadza elementy mindfulness, takie jak ćwiczenia oddechowe, medytację, dźwięki binauralne, stretching i optymistyczne cytaty, bezpośrednio do środowiska przeglądania internetu. Użytkownicy mogą również cieszyć się minimalistycznym skandynawskim designem i interfejsem przypominającym matowe szkło. Jednak troska o nasze samopoczucie to dopiero początek tego, co oferuje Opera Air. W przeglądarce znajdziemy m.in. wbudowany adblocker, sztuczną inteligencję Aria AI, czy darmowy VPN.

Internet jest piękny, ale może być chaotyczny i przytłaczający. Postanowiliśmy przyjrzeć się naukowo popartym sposobom, aby pomóc naszym użytkownikom poruszać się po Internecie w sposób, który sprawi, że lepiej się poczują i będą lepiej funkcjonować.

– mówi Mohamed Salah, Senior Director of Product w Opera.

Trzeba przyznać, że to ciekawy pomysł – pytanie tylko, czy się przyjmie. Opera już pokazała, że lubi eksperymentować. Wystarczy przypomnieć o specjalnej wersji przeglądarki przygotowanej z myślą o graczach. Niedawno w Opera GX pojawiła się zaktualizowana "nakładka" dająca fanom Cyberpunk 2077 możliwość przeniesienia się do Night City i przeglądania sieci w sposób, jakiego nie oferują standardowe aplikacje. Czy Opera Air spotka się z zainteresowaniem użytkowników potrzebujących chwili oddechu? Warto trzymać rękę na pulsie i śledzić dalsze jej losy – tym bardziej że w przyszłości powinno pojawić się więcej rozwiązań pozwalających poprawić nasze samopoczucie w pracy, czy też w czasie wolnym.