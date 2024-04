Zmiana regulaminu App Store pozwalająca na zamieszczanie tam oprogramowania do emulacji to jedno z największych trzęsień ziemi, jakie zadziało się w ekosystemie Apple od lat. Prawdopodobnie nawet większe, niż udostępnienie nowego sklepu z aplikacjami. Firma ot tak, z dnia na dzień, zmieniła zdanie i swoje podejście do tematu, co zaskoczyło wielu użytkowników.

Jednak od początku sporo po tej zmianie zamieszania. Wielu użytkowników spodziewało się zalewu emulatorów z dnia na dzień. Nie spodziewali się, że debiutujący pierwszy z nich — i to cieszący się przeogromnym zainteresowaniem — równie szybko jak się pojawił, to z niego zniknie (zobacz: Popularny emulator skasowany ze sklepu Apple. Firma wyjaśnia dlaczego). Teraz sytuacja wydaje się jednak iść ku lepszemu i być mniej skomplikowana. Po udanym debiucie Delty, wielu wypatruje innych popularnych opcji. Pojawiło się zatem pytanie o obecność na iOS jednego z najpopularniejszych emulatorów: Dolphin. Pozwala on na uruchamianie gier z konsol Nintendo GameCube oraz Nintendo Wii. Twórcy oficjalnie odpowiadają na to pytanie i... niestety. Nie jest to dobra odpowiedź dla wszystkich, którzy wypatrywali tej pozycji w App Store.

Twórcy emulatora Dolphin mówią wprost, że nie będzie wersji dla emulatora

W dedykowanym tematowi wpisie twórcy emulatora Dolphin mówią wprost, że ich oprogramowanie nie pojawi się na iPhone. Ale żeby rozjaśnić sytuację, podają oni także powód: i jest nim blokowanie przez Apple wykorzystania technologii JIT, która byłaby niezbędna do poprawnego działania aplikacji.

GameCube i Wii mają w sobie procesor oparty na architekturze PowerPC. Wszystkie nowoczesne urządzenia Apple wykorzystują procesor oparty na architekturze ARM. Nie jest możliwe bezpośrednie uruchomienie kodu PowerPC na procesorze ARM i odwrotnie. Dlatego też, jeśli chcemy uruchomić grę z GameCube lub Wii na iPhonie, konieczne jest przetłumaczenie kodu PowerPC gry na ARM, aby procesor mógł go zrozumieć.

— czytamy w tłumaczeniach. I to właśnie technologia JIT pozwala na takie tłumaczenie kodu PowerPC do ARM. Pozwala to zadbać o doskonałą wydajność i bezproblemowe działanie. Ale tutaj Apple pozostaje nieubłagane.

Niestety, Apple generalnie nie zezwala aplikacjom na korzystanie z rekompilatorów JIT w systemie iOS. Jedynymi wyjątkami są Safari i alternatywne przeglądarki internetowe w Europie.

Aby pokazać dlaczego Dolphin na iOS bez wykorzystania tej technologii, ekipa pokazuje dwa materiały wideo. Jeden z nich prezentuje jak ich oprogramowanie działa bez JIT, a także jak wypada gdy JIT jest uruchomione. Widać zatem gołym okiem, że to po prostu nie ma większego sensu tak długo, jak Apple nie udzieli im zgody. A zresztą twierdzą, że jest spora szansa, że bez JIT aplikacja i tak nie przeszłaby weryfikacji redakcji App Store, bo po prostu działa beznadziejnie i nie nadaje się do użytku.