Twórcy gier multiplatformowych faworyzują PS5. Dlaczego Xbox Series X w ich oczach wypada gorzej?

Kilka dni temu na łamach Venture Beat Jeff Grubb opublikował wpis o nadchodzącej imprezie Sony, w którym nie brakowało pochwał dla nowego sprzętu japońskiego giganta. Takie pochwały to w sumie nic nowego — standardowa procedura, zwłaszcza od zaprzyjaźnionych developerów oraz tych first party, które są częścią biznesu. Chyba nikogo nie dziwią słowa pochwały dla konsol PlayStation od ekipy Naughty Dog, prawda? Szkopuł tkwi jednak w tym, że te pochwały nie pochodzą od zaprzyjaźnionych ekip, a twórców którzy pracują nad grami muliplatformowymi. W zestawie swoich wpisów na Twitterze stara się rozłożyć tę sytuację na czynniki pierwsze i dochodzi do wniosku, że sporo w tym świetnej pracy wykonanej przez głównego projektanta PlayStation 5: Marka Cerny’ego. Z punktu widzenia gracza jego okropnie nudna prezentacja nt. specyfikacji PS5 była dla mnie najgorszym wydarzeniem growym wszech czasów, ale nie bez powodu miała być ona częścią imprezy Games Developers Conference. Architektura i rozwiązania które Sony zastosowało w PlayStation 5 mają przemawiać do twórców gier, a prawdopodobnie nie bez znaczenia pozostaje także to, że ekipa Sony wypuściła devkity wcześniej, niż zrobił to Microsoft.