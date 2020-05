Przygotujcie się – za tydzień poznamy pierwsze gry na Playstation 5

Jeżeli chodzi o informacje na temat konsol nowej generacji, to możemy na rynku zaobserwować bardzo dużą dychotomię. Z jednej strony mamy bowiem Xbox Series X, co do której wiemy nie tylko jak będzie zbudowany, ale też – jakich gier możemy się na ten system spodziewać w najbliższym czasie. Z drugiej strony mamy Sony, które w swoich materiałach jest dużo bardziej powściągliwe i nie zdradziło wiele poza wyglądem samego kontrolera. Ba, w momencie w którym sam Microsoft żartuje, że ich konsola wygląda jak lodówka, Sony nie potwierdziło nawet wyglądu konsumenckiej wersji PS5. Ten być możę poznamy już za tydzień, na wydarzeniu poświęconym grom na nową konsolę Japończyków.

Playstation zaprasza na „The future of gaming”

Z ogłoszenia na blogu Sony wiemy, że konferencja odbędzie się 4 czerwca o 1:00 czasu pacyficznego (17:00 u nas). Zapowiedź, jak to zapowiedź, prezentuje mające pojawić się tam tytuły dosyć okazale:

Gry nadchodzące na PS5 s a najlepsze w całej branży i pochodzą od najbardziej innowacyjnych studiów z całego świata. Studia, zarówno większe, jak i mniejsze, te nowsze i bardziej znane, ciężko pracowały nad tworzeniem gier, które pokażą potencjał sprzętu

– Jim Ryan, CEO Sony

O premierach nie wiadomo wiele więcej. Pojawiają się spekulację, że ze względu na to, że Sony użyło gry Spiderman do pokazania, że nowa konsola jest 100 razy szybsza od poprzedniej, możemy się spodziewać nowej wersji przygód człowieka-pająka. Spekuluje się też, że ze względu na tech-demo Unreal 5 możemy spodziewać się sequela którejś z gier bazującej na poprzedniej wersji silnika. Na konferencji poznamy jednak w końcu specyfikację techniczną nowej konsoli Sony.

Nasza cyfrowa podróż będzie trwać nieco ponad godzinę i po raz pierwszy wszyscy razem będziemy mogli doświadczyć emocji związanych z nowymi grami. Brak możliwości organizacji tradycyjnej konferencji dał nam niesamowitą okazję, by podejść do tego tematu inaczej i zabrać cię w tę podróż z nami i, miejmy nadzieję, być podczas niej bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

– Jim Ryan, CEO Sony

Konferencja odbędzie się (oczywiście) w formie on-line na kanałach YouTube i Twitch marki.

