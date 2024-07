Twórcy Baldur's Gate 3 oddają grę w ręce fanów. Będzie nieśmiertelna jak Skyrim

Przychodzimy do was z fantastyczną wiadomością od twórców popularnego Baldur’s Gate 3. Wkrótce pojawi się spora aktualizacja. Fani otrzymają narzędzia, które zmienią oblicze całej gry.

Baldur’s Gate 3 z ważną zmianą

Źródło: Larian Studios

Belgijskie Larian Studios zdążyło już przyzwyczaić graczy, że są oni dla nich najważniejsi. Mimo że Baldur’s Gate 3 miał swoją premierą niecały rok temu, to twórcy wciąż wprowadzają unowocześnienia i poprawki, bazując po części na opiniach grających.

Choć tworzenie modyfikacji było w grze możliwe od dawna, to teraz autorzy zamierzają wesprzeć działalność fanów. Osiągną to za sprawą wprowadzenia specjalnego narzędzia do modowania. Pozwoli ono bez większego wysiłku dodawać dodatkową zawartość do gry. Dzięki temu twórcy modów będą mogli w pełni skupić się na ich tworzeniu.

Oficjalnie potwierdzono, że wsparcie w zakresie modowania pojawi się wraz z łatką numer 7. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez producenta wiadomo, że nastąpi to za niecałe dwa miesiące, we wrześniu. Co ciekawe, belgijska firma potwierdziła również, że mody będą dostępne w wersjach konsolowych. 22 lipca 2024 roku na Steamie ruszą beta testy wspomnianego patcha.

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów

Wraz z patchem numer 7 w Baldur’s Gate 3 pojawią się zmiany w działaniu kamery podczas korzystania z trybu kooperacji. Obecnie ekran jest stale podzielony na dwie części, ale już we wrześniu ulegnie to zmianie. Nowa aktualizacja wprowadzi dynamiczny tryb podzielonego ekranu. Polega on na połączeniu ekranu w całość, gdy postacie graczy będą znajdowały się blisko siebie.

Do tego wszystkiego dochodzą też dodatkowe złe zakończenia oraz nowe przerywniki filmowe.

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości. Poza planowanymi nowinkami, deweloperzy zapewniają, że wsparcie dla Baldur’s Gate 3 się nie skończy. W planach jest wprowadzanie kolejnych ulepszeń. Larian Studios pracuje obecnie nad funkcją crossplay oraz trybem fotograficznym. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy się pojawi. To systemy, które wymagają większego zaangażowania autorów.

Jak można się domyślić na szerokiej liście rzeczy do zrobienia znalazły się też poprawki wydajnościowe oraz dalsza eliminacja błędów.