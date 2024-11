Gwiezdne Wojny to jedna z tych serii, którą jak niewiele innych, można śmiało nazwać potęgą współczesnego kina. Nieważne jak bardzo fani będą niezadowoleni z kolejnego filmu to i tak będzie on drogi ich sercu. Dlatego nie zdziwiłoby nikogo, gdyby ten słynny reżyser się właśnie naraził fandomowi.

Słynny reżyser igra z ogniem

Denis Villeneuve naczekał się aż stanie na szczycie listy reżyserów Hollywoodu, lecz w końcu ta chwila nadeszła. Trudno odmówić reżyserowi Dune'y, bycia obecnie jednym z najważniejszych osób kina. Jak podaje portal Gizmodo, w ostatnim czasie miał okazję wypowiedzieć się w podcaście, w którym powiedział dość odważne słowa. Wręcz można je odczytywać jako swoistą deklarację.

Powiedział, że nie jest w ogóle zainteresowany reżyserią filmu w uniwersum Gwiezdnych Wojen. To, co wielu innych mogłoby uznać za zaszczyt, on lekką ręką odrzuca wizję, żeby w ogóle przyjąć taką ofertę. Nie ukrywał także powodu, który go zmusił do takiej decyzji. Jego zdaniem seria jest za nudna.

I w zasadzie trudno się mu dziwić. Seria bardzo kurczowo trzyma się bardzo ugruntowanych bohaterów. Odkąd Lucasfilm zostało wykupione przez Disney'a jest z perspektywy fana, jeszcze gorzej. Głośny był jęk zawodu, gdy korporacja na przekór wieloletnej historii, po prostu wycięła całe uniwersum. Książki, komiksy, wszystko przestało mieć znaczenie. Zostały tylko oficjalne filmy i dwa uwielbiane seriale animowane.