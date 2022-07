Twój telefon z Androidem może mieć malware. Lepiej sprawdź

Niestety, ale mamy kolejną złą wiadomość dla osób posiadających telefony z Androidem na pokładzie. Eksperci z Dr. Web zidentyfikowali grupę aplikacji, które łącznie zostały pobrane około 10 mln razy. To naprawdę dużo. Przeważnie są to "optymalizatory" działające... właściwie nie bardzo działające. Nierzadko są to również wręcz "nośniki" wszelkich reklam, zbiorniki tapet i wiele, wiele innych nieprzydatnych swoją drogą programów. Złośliwy kod trafił się ponadto w programach "ulepsz moje zdjęcie". Więc uważajcie.

Czasami uważamy, że jeżeli Google przy okazji instalacji mówi nam, że "program jest spoko", to wtedy wychodzi na to że jest okej i nie ma z tym żadnego problemu. Okazuje się jednak, że może być inaczej. Niestety, ale Google na wielu poziomach jest "dziurawe", jak chodzi o sprawdzanie aplikacji pod kątem ich złośliwości. Twórcy malware nie próżnują i cały czas stosują różne praktyki w zakresie ukrywania swoich niecnych zamiarów. Google udało się już pousuwać te programy z Google Play, ale Ty w dalszym ciągu musisz je odinstalować ręcznie. To ciekawe, że Google nie potrafi zdalnie powiadomić o tym, że w Twoim urządzeniu znajduje się malware. Albo i nawet usunąć aplikację...

Niektóre z tych programów po zainstalowaniu tworzą tzw. "overlaye" - czyli rozwiązania, które powodują że nad Twoim ekranem wyświetlają się treści, których nie widzisz. Albo wyświetlają się "po całości" i zwyczajnie masz problem z narzucającymi Ci się reklamami. To nie jest nic fajnego i rzecz jasna zdradza bardzo niecne zamiary twórcy aplikacji. Nawet po ręcznej deinstalacji tych programów możesz mieć problemy z napakowanym jak dzik po obżarciu paśnika telefonem z "niespodziankami". To nie jest fajna perspektywa. Mało tego, jeden program potrafi nasprowadzać na telefon jeszcze inne, usuwając je z drawera. Ale można je znaleźć jako "element systemu" taki jak na przykład "SIM Toolkit". Możesz się więc pomylić przy okazji ręcznej dezinstalacji niektórych pakietów chociażby przez ADB, uważając że wszystko jest w porządku.

Użytkownicy w ciężkim szoku

Nie wiem, co musi dziać się w Google, że tak późno zareagowali na przykład na program Neon Theme Keyboard, który już w recenzjach miał opinie w stylu:

This app "killed" my phone. It keep'd crashing , i couldn't even enter password to unlock phone and uninstall it. Eventually, I had to make a complete wipe out (factory reset), to regain phone.

Jeżeli chcesz sobie "ciężko popsuć" telefon, to spoko - wtedy ratuje Cię ewentualnie tylko przywrócenie maszyny do ustawień fabrycznych. To nie jest fajna perspektywa. Ja to wiem, Ty to wiesz. Ale nie wiem, czy w Google to wiedzą. Po tym, jak aplikacja zgarnia naprawdę fatalne oceny - ktoś powinien się tym zainteresować. Przecież Google jest firmą, która potrafi tworzyć doskonałe rozwiązania AI... prawda? Chyba prawda?

Ale to nie jest jedyna forma ataku. Czasami i zdarzają się programy, które potrafią samodzielnie wykonywać połączenia / wysyłać SMS-y na numery Premium i tym samym obciążyć tym Twój rachunek. Tutaj już strata będzie widoczna bardzo szybko. Aplikacje takie jak: Water Reminder' oraz "Yoga – For Beginner to Advanced" działały właśnie w taki sposób. Nie było w nich zbyt wiele treści i dodatkowo - powodowały, że Twój rachunek był na koniec miesiąca kosmiczny. Albo drenowały środki na koncie do zera. Wiecie, to nie jest zbyt fajne. Numery Premium w ogóle najlepiej zablokować.

"YouToon – AI Cartoon Effect" i "Pista – Cartoon Photo Effect" - tutaj już sprawa byłą poważna. Zostały one pobrane 1,5 mln razy i zwyczajnie kradły konta na Facebooku. Te potem lądowały w farmach trolli, o ile nie udało się ich odzyskać (a czasami się tak dzieje, a wtedy Święty Boże i egzorcyzmy nad Zuckerbergiem nie pomogą).

Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie aplikacje są niebezpieczne i powinieneś je odinstalować - sprawdź źródło tego materiału. Na pewno warto ocenić, czy nasz telefon nie został narażony na jakieś cyberzagrożenia!