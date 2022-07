Popularne serwisy internetowe mają to do siebie, że nieoczekiwanie przestają działać. Najszybciej o tego typu sprawach przeczytamy na Twitterze - to tam firmy publikują na gorąco informacje związane z problemami w działaniu strony i aplikacji. To również również tam podają, że wszystko wraca do normy. A co zrobić, jeśli to Twitter przestał działać? Gdzie szukać informacji? Właśnie tego doświadczamy.

Twitter nie działa. Spokojnie, to tylko awaria

Jeśli w ostatnich minutach wchodziliście na Twittera, z pewnością zdziwiliście się widząc powyższy ekran błędu "Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie" Nie działa strona główna, nie można się zalogować, ani zarejestrować. Próbując odwiedzić konkretny profil lub wykonując jakąkolwiek czynność, jak przechodzenie do ustawień, witani jesteśmy komentarzem "Coś poszło nie tak. ale nie martw się, to nie Twoja wina. Spróbujmy jeszcze raz." Choć można próbować wielokrotnie, nic się nie zmienia. Serwis co prawda wyświetla swoją stronę główną, ale bez żadnej treści. Niestety na ten moment nie ma żadnego sposobu, by obejść te problemy więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Na chwilę obecną nie jest znana skala awarii oraz to, co ją spowodowało. Wiadomo natomiast, że stale przybywa zgłoszeń zniecierpliwionych użytkowników, którzy chcieli skorzystać z popularnego serwisu społecznościowego, a nie mogą. Nie wiadomo też kiedy przywrócone zostaną wszystkie funkcje. Tekst będziemy aktualizować na bieżąco i gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, poinformujemy o tym.

Aktualizacja 14:45

Po niecałej godzinie trwania awarii, systemy Twittera wracają do pracy. Co ciekawe, na stronie status.twitterstat.us gdzie można podejrzeć informacje o statusie i działaniu serwisu nie ma żadnej wzmianki na temat awarii. Podobnie na api.twitterstat.us. Wszystkie systemy działają prawidłowo i w ostatnich godzinach, dniach, a nawet tygodniach, nie było żadnych problemów. Warto jednak poczekać na oficjalny komentarz ze strony Twittera - być można wtedy poznamy przyczyny awarii i jej zasięg.