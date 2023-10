Nawet 750 zł rocznie za Twittera, Musk dodał dwa nowe abonamenty

Trzy abonamenty na platformie X

Musk musi ratować finanse platformy X, które mocno ucierpiały po tym jak przejął wtedy jeszcze Twittera nieco ponad rok temu. Odpływ reklamodawców sprawił, że przychody spadły o ponad 60%, a jego inwestycja, która kosztowała 44 mld USD, przynosi same straty. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie płatnego dostępu. Wersja Premium wyceniona na 36 złotych miesięcznie pojawiła się już kilka miesięcy temu, ale z racji swojej ceny raczej nie cieszy się dużym zainteresowaniem. Dlatego do oferty dołączają dwa kolejne abonamenty, w tym jeden, pozwalający na wyłączenie reklam na platformie. Warto też odnotować, że dostęp do X pozostanie darmowy, a płatna wersja daje po prostu większe możliwości.

W abonamencie podstawowym (Basic) zyskamy między innymi możliwość tworzenia dłuższych postów, ich edytowania oraz cofania, a także szereg możliwości związanych z funkcjami wideo. Jego cena została ustalona na 13,5 zł miesięcznie, lub niespełna 143 złote rocznie, co wydaje się całkiem uczciwą kwota, szczególnie dla tych, którzy korzystają z platformy X bardzo często. Niestety w tej cenie nie dostaniecie znaczka weryfikacyjnego, ten dostępny jest dopiero od wersji Premium, która daje też dostęp do huba dla twórców oraz weryfikacji tożsamości. Tutaj cena pozostaje bez zmian, 36 złotych miesięcznie lub niespełna 375 złotych rocznie.

Najwyższa opcja abonamentu oznaczona została jako Premium+ i wyceniona jest na bagatela 72 złote miesięcznie, czy drożej niż najdroższy abonament Netfliksa w Polsce. Można jednak tę cenę nieco obniżyć jeśli zdecydujecie się na płatność z góry za rok w kwocie niespełna 750 złotych. Sporo, tym bardziej, że tak po prawdzie płacimy tylko za to, że w głównym oknie aplikacji nie będziemy widzieć reklam. Czy Elon Musk znajdzie chętnych do płacenia całkiem sporych kwot? Pewnie tak, ale nie sądzę aby była to znacząca liczba użytkowników platformy X. Tym bardziej, że wedle statystyk, X ciągle traci zainteresowanie internautów i co najważniejsze, twórców. Przyszłość nie wygląda zbyt różowo...