Twitch z nowym rekordem. Najwięcej widzów oglądało nie gry wideo, a... celebrycki boks

Twitch regularnie ma okazję by pochwalić się bitymi rekordami. Jeżeli wydawało wam się że platforma nie będzie miała w sezonie wakacyjnym powodu do świętowania to... tak, tylko wam się wydawało. Kilka dni temu udało się raz jeszcze wykręcić jeszcze lepszy wynik w kwestii widzów, którzy w tym samym czasie oglądali tamtejszy stream. Co ciekawe - nie dotyczył on gier wideo, z którymi w pierwszej kolejności kojarzona jest platforma. Nie był też po angielsku.

Źródło: Depositphotos

3,3 miliony widzów w tym samym momencie. Ibai Llanos Garatea pobił dotychczasowy rekord Twitcha

Ten spektakularny peak udało się Ibaiowi Llanosowi Garatea osiągnąć podczas wydarzenia La Velada Del Año II. Było to widowisko sportowe, w którym popularni twórcy spotkali się na bokserskim ringu. To żadna tajemnica że celebryckie gale przyciągają ogromne rzesze widzów, obserwujemy to regularnie także na naszym poletku. Nie bez znaczenia jest pewnie rynek, a także język. Dla wielu ciekawostką może okazać się to, że Ibai nie komentuje we wspołczesnym lingua franca, a po hiszpańsku.

Rekord który przed kilkoma dniami padł na streamie Ibaia dla innych twórców stanowić będzie niemałe wyzwanie — dla przypomnienia, do minionego weekendu takowy należał do TheGrefg i mowa była o 2,5 milionach widzów w peaku. Trudno napisać by było to tylko, jednak no tutaj różnica jest naprawdę solidna. To wydarzenie pozwoliło też trafić autorowi do pięciu najchtniej śledzonych streamerów na Twitchu (przebił magiczną granicę 11 milionów), a tylko w weekend przybyło mu 400 tys. nowych obserwatorów.