Zobacz też: Telewizor dla graczy nie musi być drogi. Sprawdźcie trzy nowe modele od Hitachi

Jeśli jesteście graczami, to zapewnie wiecie, czym jest Twitch. To platforma multimedialna przygotowana z myślą o graczach i w większości przez nich tworzona. Ogromna społeczność streamerów i widzów, przeszło 17 miliardów godzin obejrzanych materiałów wideo w zeszłym roku (podwajając tę liczbę względem roku 2019) i stale rosnąca popularność. Twitch z powodzeniem konkuruje z YouTube, który również kusi graczy, jednak wiele wskazuje, że w tym segmencie rynku to fioletowi będą na prowadzeniu. Nie dziwi więc fakt, że firma nawiązuje współpracę z innymi — w tym z producentami telewizorów, które dzięki swojej powszechnej obecności pozwolą na dostęp do bogatego katalogu wideo oferowanego przez platformę.

O takiej współpracy poinformowała właśnie firma Vestel będąca producentem telewizorów marki JVC, Toshiba, Hitachi, Finlux, Telefunken czy Techwood. Dzięki temu przedsięwzięciu posiadacze modeli wyprodukowanych od czerwca 2018 r. wraz z najnowszą aktualizacją zobaczą na swoich ekranach zainstalowaną domyślnie aplikację Twitch. To ukłon w stronę fanów e-sportu i danie szybkiego dostępu do świata gier na sporej liczbie urządzeń, bez konieczności dodatkowego pobierania aplikacji z dedykowanego sklepu (np. Google Play).

Zobacz też: Do kuchni, domowej siłowni lub pokoju dziecięcego. Trzy telewizory, trzy zastosowania

Jak podaje Vestel, obsługa Twitch jest bardzo prosta i intuicyjna. Sprowadza się do wygodnej nawigacji z wykorzystaniem pilota. Dzięki zalogowaniu się w aplikacji kontem Twitch można bez przeszkód śledzić najnowsze i najważniejsze transmisje na żywo i nie tylko.

Twitch instalowany domyślnie na telewizorach JVC, Toshiba, Hitachi, Finlux, Telefunken i Techwood

Twitch to przede wszystkim społeczność, którą łączy poszukiwanie e-rozrywki na żywo w oparciu o pasję i interaktywność. Wprowadzenie Twitcha na duże ekrany naszych TV, stwarza możliwość na wyjście młodego pokolenia ze swoich pokoi i podzielenie się swoją pasją z innymi domownikami. W dobie panującej izolacji, to zawsze więcej okazji do integracji

– mówi Andrzej Krop, Dyrektor Zarządzający Vestel Poland

Co ciekawe, producent telewizorów zapowiada dalsze kroki pogłębiające współpracę z dostawcą treści gamingowego wideo. W tym roku, wraz z nowymi modelami, pojawi się odświeżony pilot z dedykowanym przyciskiem Twitch. Ruch ten ma pozwolić na jeszcze szybsze dotarcie do interesujących widzów treści.