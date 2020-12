Telewizor dla graczy nie musi być drogi. Sprawdźcie trzy nowe modele od Hitachi

Trzy nowe modele telewizorów Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 mają przyciągać przede wszystkim uwagę graczy. A to za sprawą niskiego input lagu (opóźnieniem między wyjściem sygnału z urządzenia źródłowego, a wyświetleniem na ekranie telewizora). Jak podaje producent nowe telewizory charakteryzują się input lagiem na poziomie zaledwie 17 ms, co w tym przedziale cenowym nie jest często spotykane. Przyda się więc do konsoli Xbox Series X, Xbox Series S, czy PlayStation 5. Nowy sprzęt może zainteresować też fanów cyfrowej rozrywki oferowanej przez system Android TV 9.0. Mowa oczywiście o wszelkiem maści serwisach VOD, dostępie do sklepu Google Play oraz dodatkowych funkcji, jak np. Chromecast pozwalający na szybkie przerzucanie ekranu z urządzenia mobilnego na telewizor, czy kompatybilnych aplikacji na komputerze.

Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750. Trzy nowe telewizory dla graczy i nie tylko

Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 to telewizory z matrycami VA charakteryzującymi się wsparciem 4K UHD, HDR — w tym Dolby Vision i HDR 10. Za wierną reprodukcję kolorów dbać będzie technologia Micro Dimming dzieląca obraz na setki małych stref i dostosowująca kolory, jasność i kontrast indywidualnie dla każdej z nich. Sprzęt posiada też wbudowany system Hybrid Log Gamma, w którym wysyłany sygnał zawiera w metadanych precyzyjne informacje o poziomach naświetlenia poszczególnych elementów, a te pozwalają wiernie odtworzyć go na domowych odbiornikach o różnych poziomach jasności. Za wydobywający się z głośników dźwięk odpowiada Dolby Audio i wsparcie dla kodowania DTS HD.

Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750. Dostępność i ceny

Nowe telewizory Hitachi HAL7250, HAK6151 i HAK5750 są dostępne w następujących rozmiarach: 65, 58, 55, 50 i 43 cale. Przed ewentualnym zakupem sprzętu, warto zwrócić uwagę na różnice między nimi. Model HAL7250 to przede wszystkim bezramkowy, minimalistyczny wygląd. HAK6151 i HAK5750 stawiają na większą liczbę portów HDMI (x4), a różnią się tylko rodzajem podstawy. Wszystkie oferują te same możliwości, od 4K, poprzez HDR, dźwięk, system operacyjny, czy funkcje dla graczy.

Kupicie je w sklepach Euro RTV AGD oraz OleOle! Ceny, w zależności od wybranego modelu i rozmiaru, wyglądają następująco: