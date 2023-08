TVP wkurzyło Polaków – nowy program powodem skarg do KRRiT

Na początku lipca do ramówki TVP Info dołączył program „Jak oni kłamią” wycelowany w TVN. Ma on rzekomo prostować „kłamstwa i niedopowiedzenia” konkurencyjnej stacji, ale jawny wydźwięk polityczny – zwłaszcza przed wyborami – jest w tym wypadku dość oczywisty. Dziennikarze rządowej telewizji promują program jako narzędzie do przekazywania prawdy, ale widzowie najwyraźniej tej opinii nie podzielają. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły bowiem skargi, zarzucające między innymi stronniczość i mowę nienawiści.

TVP Info będzie musiało się odnieść do oskarżeń o atak na opozycję

„Jak oni kłamią” prowadzone przez Adriana Klarenbacha jest emitowane dopiero od miesiąca, a już zdążyło wywołać mnóstwo kontrowersji. Już samo logo programu – stylizowane na Fakty od TVN-u – stało się powodem krytyki, a tematyka odcinków i zastosowana narracja tylko przelały szalę goryczy.

Źródło: TVP

Do KRRiT wpłynęły 4 skargi rozgoryczonych widzów, zarzucających TVP Info autopromocję poprzez reklamowanie „Jak oni kłamią” w wydaniach Wiadomości, szerzenie mowy nienawiści wobec opozycji i jawną stronniczość – wszystkie zażalenia pochodzą od osób indywidualnych. W obliczu wniesionych skarg Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmuszona jest do podjęcia rutynowych działań, czyli wystąpienia do nadawcy o materiał emisyjny oraz odniesienie się do zarzutów, jak informuje Teresa Brykczyńska dla portalu Wirtualnemedia.pl.

Co ciekawe stacji TVN także się oberwało, tym razem za materiał o Pani Joannie z Krakowa, która po zażyciu tabletki poronnej musiała zmierzyć się z interwencją policji. Do KRRiT wpłynęły skargi, zarzucając stacji nierzetelność informacji oraz nieuczciwe oskarżanie funkcjonariuszy o przemoc.

