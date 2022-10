Serwis VOD od TVP się zmienia. Już za kilka dni na platformie zadebiutuje serial "Erynie" oraz wprowadzony zostanie płatny plan dający dostęp do treści bez reklam.

Już w przyszłym tygodniu w serwisie TVP VOD zadebiutuje serial "Erynie". Produkcja powstała na podstawie kultowych kryminałów Marka Krajewskiego pierwotnie była wspólnym projektem TVP i Netfliksa. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o końcu współpracy obu podmiotów. I choć zdjęcia do serialu zakończyły się dwa lata temu, o premierze nie wiedzieliśmy nic. Nie wiedzieliśmy też nic o jego przyszłości. Teraz już wiadomo, że TVP udostępni tę produkcję z Marcinem Dorocińskim w roli głównej na swojej własnej platformie i przy okazji przeprowadzni w niej niemałą rewolucję.

Jak informuje serwis Wirtualne Media, zmiany w serwisie TVP VOD wejdą w życie już w najbliższy wtorek - 25 października. To wtedy w ofercie pojawią się płatne plany. Najtańszy z nich kosztować będzie 9,99 zł i da miesięczny dostęp do biblioteki filmów, seriali, programów dokumentalnych i innych - bez reklam. Wirtualne Media podają także, ze TVP zatrzyma również dotychczasowy model wyświetlania darmowych materiałów wideo poprzedzanych reklamami, jednak wprowadzone zostaną pewne modyfikacje - jakie? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że chętni będą mogli opłacić abonament z góry - za trzy miesiące, pół roku i cały rok. Najbardziej atrakcyjny wydaje się ostatni wariant. Roczny dostęp do TVP VOD kosztować ma 44,99 zł.

TVP VOD się zmienia. Już w przyszłym tygodniu pojawi się płatny plan

Zmiany dotkną też strefy dla osób płacących abonament RTV. Dla nich przygotowana będzie oferta z produkcjami oryginalnymi i wcześniejszym dostępem do premierowych odcinków najpopularniejszych serii. Nie zabraknie też filmów i dokumentów. Niektóre produkcje kinowe będą również dostępne w tej sekcji - i to zaraz po premierze w kinach.

Wszystkie szczegóły związane z odświeżonym TVP VOD powinniśmy poznać już za kilka dni. Będziecie zainteresowani nową, płatną ofertą serwisu?