TVP VOD to przede wszystkim katalog własnych produkcji TVP, o których piszemy w odrębnym tekście, ale postanowiliśmy też zwrócić uwagę na seriale, których po ofercie serwisu byśmy się nie spodziewali. Część z nich pojawiło się w katalogu dzięki współpracy TVP z BBC, zaś pozostałe po prostu nabyto na licencji. Niektóre z nich nie były nawet nigdy wcześniej dostępne w Polsce w ramach abonamentu na usługę VOD, dlatego tym większym zaskoczeniem jest ich obecność na TVP VOD.

Klan Kennedych

Ośmioodcinkowa mini-seria opowiadająca historię rodziny Kennedych, którzy przez długi czas odkrywali bardzo istotne role w polityce Stanów Zjednoczonych. Na przestrzeni serii możemy przyglądać się prezydenturze Johna F. Kennedy'ego, działaniach Bobby'ego Kennedy'ego jako prokurator generalny USA oraz Joe'ego Kennedy'ego Seniora, który dzięki swoim wpływom kierował karierami synów spełniające także swoje ambicje. W obsadzie serialu znalazły się cenione i znane twarze, w tym Katie Holmes, Greg Kinnear, Barry Pepper czy Tom Wilkinson. Wszystkie odcinki zobaczycie na TVP VOD.

Uczciwa kobieta

Serial pozwalający rozwinąć skrzydła aktorce Maggie Gyllenhaal wcielającej się w Nessę Stein. O rozwoju jej kariery zdecydowały wydarzenia z dzieciństwa, kiedy to jej ojciec został zamordowany przez Organizację Wyzwolenia Palestyny, a ona była tego świadkiem. Kilkadziesiąt lat później Nessa odgrywa kluczową rolę w negocjacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie prowadząc fundację i firmę. Po jednym z jej największych sukcesów, umowie na szerokopasmowy Internet w Palestynie, zaczynają pojawiać się duże kłopoty.

'Allo 'allo

Brytyjska komedia z lat 80. opowiadająca o przygodach właścicieli kawiarni w niedużym francuskim mieście w trakcie niemieckiej okupacji to iście kultowy serial. Na TVP VOD znajdziemy aż 6 sezonów serialu, odcinki świąteczne, a także specjalny epizod "The Best of 'Allo 'allo" znany w Polsce, jako "'Allo 'Allo! - wspomnienia". Serial był wcześniej dostępny na Showmax, ale po zniknięciu platformy pozostała luka i TVP VOD ją wypełniło.

Czarna żmija

Rowana Atkinsona widzowie znają przede wszystkim z roli Jasia Fasoli, a także Johnny'ego Englisha, ale zanim aktor wykreował te postacie miał on okazję zagrać w kilku docenianych produkcjach, jak właśnie "Czarna Żmija". Serial ukazuje losy rodziny Czarnych Żmii - w każdym sezonie przedstawiane są historie kolejnego członka rodu, zaś za tło służą wydarzenia z historii imperium brytyjskiego. Za każdym razem główną rolę gra Rowan Atkinson spiskując przeciwko rządzącym - czy to w celu przejęcia tronu od brata i ojca króla Anglii Ryszarda IV, czy uniknięciu wykonania rozkazu na froncie I wojny światowej. NA TVP VOD serial zobaczycie tylko z lektorem.

Gomorra

Nadawany w latach 2014-2021 włoski serial zabiera nas w sam środek brutalnej neapolitańskiej organizacji przestępczej Camorra. Wszystkie wydarzenia śledzimy z perspektywy Ciro Di Marco - jednego z najbardziej zaufanych i wiernych ludzi ojca chrzestnego organizacji Pietro Savastano. Po tym jak jeden z przywódców trafi do więzienia, w szeregach klanu rozpoczyna się walka o przejęcie władzy. Serial nie jest dostępny tylko na TVP VOD, ale subskrypcja na miesiąc jest tu tańsza niż w przypadku HBO Max.

I nie było już nikogo

Bazujący na książce Agathy Christie mini-serial liczy trzy odcinki, w których zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd. W produkcji wystąpili m. in. Charles Dance, Burn Gorman, Toby Stephens, Sam Neill. Akcja serialu rozgrywa się w 1939 roku, kiedy to na wyspę Soldier Island trafia 10 nieznajomych. Każdy z nich został zwabiony tam z innego powodu, a niedługo po przybyciu odsłuchują nagrań z oskarżeniami za popełnione zbrodnie. Zaczyna się wyścig z czasem o wydostanie się z wyspy, gdyż goście zaczynają ginąć jeden po drugim...

The First

Serial opowiadający o członkach załogi przygotowującej się do lotu na Marsa. Akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdy prywatna firma we współpracy z NASA jest w stanie zorganizować misję załogową na Czerwoną Planetę. Głównymi wątkami są wewnętrzne rozterki i problematyczne relacje poszczególnych astronautów i ekipy technicznej, co ma pokazać jak dużym obciążeniem dla tych ludzi jest - wydawać by się mogło - spełnienie marzeń własnych i mieszkańców Ziemi. W obsadzie zobaczycie Seana Penna, Nataschę McElhone czy Lisę Gay Hamilton. "The First" można było wcześniej zobaczyć w polskiej telewizji, a teraz obejrzycie serial na TVP VOD.