Nadchodzi krużganek oświaty. Oto TVP Nauka

TVP Nauka (kliknijcie tam!) to połączenie serwisu internetowego z treściami poświęconymi tej tematyce, a w październiku 2022 roku zostanie uruchomiony osobny kanał w telewizji tradycyjnej. Przygotowania trwają - w Wirtualnych Mediach pojawiła się informacja, że koszt uruchomienia - na co składają się: przygotowanie oferty programowej, a także dystrybucja - to circa 40 milionów złotych. I sądzę, że to doskonale wydane pieniądze. Treści naukowe uwielbiam i jestem pewien, że ten projekt się uda. Tym bardziej, że zajrzałem do wyżej wspomnianego serwisu internetowego i... dodałem sobie go do zakładek.

Można nie lubić Telewizji Polskiej za różne rzeczy, ale akurat serwis naukowy jest nam bardzo potrzebny. Zdecydowanie za mało w ofercie telewizji publicznej było właśnie tego typu treści - zarówno w serwisie internetowym, jak i ramówce kanałów. Jeżeli już się coś pojawiało, to chwilowo, w niewielkim "natężeniu czasowym". Nie każdy przecież śledzi informacje w serwisie naukowym PAP, a i nie każdy lubi czytać zupełnie suche opracowania. TVP Nauka pokazuje, jak powinny wyglądać DOBRE wpisy dotyczące nauki. Jeżeli tak będą wyglądać programy w kanale telewizyjnym, to ja o sukces stacji oraz jakość jestem zupełnie spokojny.

Zaskoczeni? Nie powinniście być

W TVP nie pracują ludzie, którzy mają w głowie jedno: "niewiele". Na pewno nie przy tworzeniu tego typu przedsięwzięć. Polityka jest robiona gdzie indziej; na całe szczęście. W tym momencie w serwisie informacyjnym zobaczycie materiały dotyczące kosmosu, zjawisk fizycznych, szeroko pojętej przyrodzie. Co istotne - TVP Nauka zamierza również informować i edukować w kwestii pandemii. Rząd, choć jest nierychliwy w zakresie zarządzania tym tematem (przespał kilka "okienek"), to chce aby ludzie mieli dostęp do FAKTÓW dotyczących tego zagadnienia. Wcześniej o to nie dbał w ogóle, teraz widać większą aktywność obozu rządzącego w tym zakresie.

Bardzo bym sobie życzył, aby na TVP Nauka znalazło się miejsce także dla treści technologicznych - dotyczących nowych rozwiązań w tym świecie, ale także "rzeczy konsumenckich". Nie chodzi tutaj o lodówki z Androidem, pralki łączące się z Aleksą lub Google Home, ale właśnie o smartfony, tablety, komputery i wiele, wiele innych. Gdybyśmy mieli takiego konkurenta jak TVP Nauka, byłoby naprawdę ciekawie. Tak naprawdę, rynek serwisów tech - jakichkolwiek, generując konkurencję... po prostu staje się lepszy dla Was. A przecież o to chodzi.

Co jeszcze nas czeka ze strony TVP?

Moment uruchomienia TVP Nauka zbiegnie się prawdopodobnie z włączeniem do oferty TVP Muzyka oraz głównych kanałów TVP w jakości 4K. To bardzo ważny krok w telewizji publicznej, która aby konkurować z innym kanałami, powinna dotrzymywać im kroku również w kontekście technologicznym. Ponadto, ma zostać uruchomiona platforma cyfrowa wykorzystująca technologie: naziemną i cyfrową. To kolejny ciekawy pomysł, który daje nadzieję na to, że TVP jeszcze lepiej będzie realizować swoje podstawowe założenia (pomijam aspekty polityczne, mimo wszystko!).

TVP Nauka mocno kibicuję. Dajcie czadu, pokażcie jak się to robi. Zatrudnijcie świetnych ekspertów. Mam kilka osób, które byłyby doskonałym wsparciem w tworzeniu nowego kanału.