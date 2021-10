Już 3 na 4 Polaków uważa, iż Wiadomości TVP sprzyjają rządowi i partii rządzącej

Jeśli oglądając Wiadomości TVP żywicie obawy o zgubny wpływ tej propagandy rządowej na społeczeństwo, to mam dobrą wiadomość - już zdecydowana większość Polaków dostrzega stronniczość tego serwisu informacyjnego.

Telewizje czy internet jako główne źródło informacji?

Tak przynajmniej wynika z badania CBOS, ale od początku. Mimo, że dla coraz większej grupy rodaków głównym źródłem zdobywania informacji z kraju i ze świata jest internet - tak wskazuje 37% badanych (rok wcześniej było to 27%), to telewizja nadal pozostaje numerem jeden dla 52% z nas.

Niezwykle nisko wypadają w tym względzie radio i prasa, z której wiedzę tę czerpie jedynie odpowiednio 5% i 2% badanych.

Warto przy tym zauważyć, że telewizja jest podstawowym źrodłem informacji dla gorzej wykształconych osób (podstawowe lub gimnazjalne) - 72%, a internet tylko dla 16%. Podobnie w przypadku wykształcenie zawodowego - 72% vs 16%. Z kolei dla osób z wykształceniem wyższym, odsetek osób wskazujących telewizje wynosi 32%, a internet 57%. W przypadku wykształcenia średniego natomiast rozkłada się to równomiernie - po 45%.

Internet chętniej wybierają też osoby z wyższymi dochodami, mieszkającymi w dużych i największych miastach, uczniowie i studenci oraz kadra kierownicza. Telewizję z kolei wybierają głównie emeryci, renciści i rolnicy. Znaczenie też mają tu poglądy polityczne, bo okazuje się, że telewizję częściej jako główne źródło informacji wybierają zwolennicy prawicy, natomiast lewicy i centrum - internet.

Stacje i programy telewizyjne jako główne żródło informacji

Przechodzimy już do konkretnych liczb i popularności głównych źródeł informacji w telewizji. Na czoło wysuwają się tu stacje i programy informacyjne TVN i TVN 24, które są głównym źródłem informacji dla 30% Polaków.

Na drugim miejscu są stacje i programy informacyjne telewizji publicznej TVP 1, TVP 2 i TVP Info, które wybiera w tym względzie co czwarty badany. Podium zamyka Polsat i ich Wydarzenia oraz kanał Polsat News - 19% wskazań. Ciekawą informacją jest tutaj tyle samo badanych - 19%, którzy nie oglądają już w ogóle telewizji.

Wybór konkretnych stacji i programów informacyjnych uzależniony jest ściśle od sympatii politycznych. Telewizję publiczną, w tym TVP Info wybierają głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, TVN i TVN 24 - Koalicję Obywatelską i Lewicę, a Polsat i Polsat News Polskę 2050 Szymona Hołowni. Sympatycy Konfederacji podzieleni są pomiędzy TVN i Polsat.

Wiarygodność programów informacyjnych

Jeśli chodzi o ocenę wiarygodności poszczególnych programów informacyjnych, najgorzej co zrozumiałe wypada tu telewizja publiczna, której programy informacyjne uznaje za niewiarygodne i niezasługujące na zaufanie prawie połowa społeczeństwa. W 2012 roku, kiedy to rządziła jeszcze dzisiejsza opozycja było to zaledwie 9% takich wskazań.

Z kolei co czwarty Polak ma podobne zdanie o TVN i TVN 24, a 17% o Polsacie i Polsat News. Jednak miażdżące dla telewizji publicznej są dopiero wskazania rodaków, co do sprzyjania serwisów informacyjnych rządowi i partii rządzącej.

Aż 76% Polaków uważa, że serwisy informacyjne telewizji publicznej sprzyjają partii rządzącej (tylko 1% wskazuje sprzyjanie opozycji). Co ciekawe - w 2006 roku, rok po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości wskazań takich było 34%, a rok po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej w 2012 roku - 36%.

Natomiast o sprzyjaniu opozycji stacji TVN jest przekonanych 51% badanych, a w przypadku stacji Polsat - 17%. Co znowu ciekawe rośnie odsetek osób, które uważają, że stacje Polsatu sprzyjają partii rządzącej - w 2019 roku było to 6%, a w tym roku 8%. TVN notuje niezmienione wskazania w tym okresie - po 3%.

Za to najbardziej bezstronną stacją pozostaje Polsat - 59% badanych tak uważa, TVN - 36%, a TVP - 15%.

Zródło: CBOS.