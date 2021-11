Przed Świętami Poczta Polska dostarczy paczki także w soboty

We współczesnym świecie, kiedy e-commerce rośnie w siłę, a konsumpcjonizm ma się doskonale, mam wrażenie że nie ma czegoś takiego jak luźny okres w świecie kurierów. Paczek zawsze jest dużo — ale są okresy, kiedy jest ich więcej. I niewątpliwie do takich należy przedświąteczna gorączka zakupowa. Prezenty, upominki, dodatki na stół — tysiące paczek nadawanych jest każdego dnia. Aby się ze wszystkim wyrobić — kurierzy Poczty Polskiej od dzisiaj do Bożego Narodzenia będą doręczać paczki także w soboty.

Coraz więcej Polaków decyduje się na zakupy w sklepach internetowych, ponieważ jest to rozwiązanie wygodne i, co szczególnie ważne w czasach pandemii, bezpieczne. Jesteśmy przygotowani do obsługi rosnącej z tygodnia na tydzień liczby paczek i dostarczania klientom radości w postaci prezentów świątecznych – albo pod wskazany adres przez kuriera, albo do jednego z ponad 17 tys. punktów odbioru – podkreśliła rzeczniczka Poczty Polskiej Justyna Siwek.

Rzeczniczka Polski Polskiej zachęca także do tego, aby nie odkładać zakupów na ostatni moment - bo im bliżej świątecznej przerwy, tym trudniej będzie z tym, by paczki sprawnie trafiały w ręce odbiorców.

Na tę chwilę sobotnią dostawą objęte województwa (i miasta): dolnośląskie (Dzierżonów, Jelcz, Jelenia Góra, Laskowiec, Wrocław), łódzkie (Łódź), małopolskie (Kraków), mazowieckie (Ciechanów, Piaseczno, Płock, Ostrołęka, Siedlce, Warszawa), podkarpackie (Rzeszów), wielkopolskie (Poznań, Ostrów Wielkopolski, gmina Komorniki), zachodniopomorskie (Szczecin). Wiadomo jednak już teraz, że lista ta będzie stale poszerzana — Poczta Polska stale prowadzi rekrutację pracowników, którzy będą ją wspomagać w sezonie świątecznym. Poszukiwana jest m.in. pomoc do sortowni przesyłek oraz kierowcy.

