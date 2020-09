Początki TVN24GO były bardzo udane

TVN24GO dostępny jest na urządzeniach mobilnych, a także na telewizorach smartTV (Tizen na Samsungu oraz webOS na LG). Udostępniono też aplikację dla Android TV. Wydawać by się mogło, że takie wsparcie jest kompletne, bo na liście brakuje ewentualnie konsol do gier oraz obsługi Chromecasta. W dniu premiery wyglądało to dosyć imponująco, ale ponad 12 miesięcy później sytuacja nie uległa znacząco zmianie. Co więcej, niektóre rażące błędy w aplikacjach pozostały nietknięte.

Należy do nich bardzo dziwnie zaimplementowane odtwarzanie strumienia audio w alikacjach mobilnych. TVN24GO pełni dwie istotne role: pozwala uniezależnić się od stacjonarnego oglądania TVN24 na telewizorze oraz umożliwia słuchanie transmisji na żywo lub na żądanie (poszczególne programy). Ta druga opcja sprawia, że programy (w tym wywiady czy reportaże) TVN24 stają się audycjami, których można posłuchać wykonując inne czynności – na przykład ćwicząc, sprzątając lub przemieszczając się po mieście, bo obraz wcale nie odgrywa w nich kluczowej roli.

Skąd takie błędy w aplikacji TVN24GO?

W tym wypadku pomysł okazał się z jakichś powodów przewyższyć możliwości techniczne platformy, ponieważ zamiast faktycznego strumienia audio otrzymujemy mieszankę wideo i audio, co uniemożliwiało wygodne sterowanie odtwarzaniem oraz słuchanie audycji w tle po wyjściu z aplikacji. Jest to więc sprzeczne z samym zamysłem. Co prawda z drugim problemem autorzy aplikacji zdołali się uporać (po opuszczeniu appki audio jest odtwarzane), ale poziomy ekran odtwarzania pozostał.