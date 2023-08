Player w sierpniu. Premiery, powroty i nowe odcinki ulubionych tytułów

Sierpień w Playerze to przede wszystkim premiera "Lipowo. Zmowa milczenia". Serial zabierze widzów do małego miasteczka, w którym mieszkańcy do perfekcji opanowali grę pozorów, a historię miejscowości od lat piszą sekrety oraz połączenie dwóch religijnych światów: pogańskiego i chrześcijańskiego. Co się stanie, kiedy nagle trafi do niej osoba z zewnątrz, która postanowi odkryć oraz skonfrontować je wszystkie? Przekonamy się 18 sierpnia - to właśnie wtedy zadebiutuje nowa produkcja Player Original. W serialu zobaczy m.in. Julię Kijowską, Piotra Packa, Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Jr., Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak, Jana Wieczorkowskiego. "Lipowo. Zmowa milczenia" to 8-odcinkowy projekt rozwijany przez Akson Studio we współpracy z Zespołem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery.

Na platformie pojawi się też "Błąd w sztuce" - dramat obyczajowy, który pokazuje działanie niebezpiecznego świata fałszowania recept i przestępczości zorganizowanej. Jednak sierpień to nie tylko nowe seriale. To także programy rozrywkowe, dokumenty i filmy. Do oferty powracają nowe odcinki "Hotel Paradise" oraz pojawią się premierowe odcinki "Tratwy miłości" oraz "Wymarzony Dom Barbie: Wyzwanie". Kiedy będzie można je oglądać?

Player w sierpniu. Co nowego na platformie?

4.08

"Diana"

"Demonic"

"Wymarzony"

"Na głęboką wodę"

11.08

"Błąd w sztuce"

"Świnia"

"Oko w oko z teściem"

"Pixie"

"Pojedynek na głosy"

13.08

"Tratwa miłości"

18.08

"Lipowo. Zmowa milczenia"

"Wymarzony Dom Barbie: Wyzwanie"

"Poza systemem"

"Magiczne lato"

"Sypiając z innym"

"Lokal zamknięty"

21.08

"Kim i Kanye: Wielkie rozstanie"

25.08

"Więźniowie Ghostland"

"Prezent Ślubny"

"Szef roku"

"Ghost Dog: Droga samuraja"

W sierpniu pojawiają się też nowe tytuły w Player na życzenie. W tym miesiącu dostępne będą m.in. "Bo się boi" (od 11 sierpnia), "Hotel Transylwania: Transformania" (od 15 sierpnia), "Spider-Man: Poprzez Uniwersum" (od 15 sierpnia), "Transformers: Przebudzenie Bestii" (od 24 sierpnia).