Trzech głośnikowych „muszkieterów” od Teufel Audio w świetnej promocji

Teufel BOOMSTER to bardzo lubiany przez użytkowników głośnik typu boombox. Recenzję modelu 2021 mogliście niedawno przeczytać na antyweb.pl, urządzenie zrobiło na testującym go Kubie duże wrażenie. W świątecznej promocji znajdziecie wersję z 2020 r. w naprawdę rewelacyjnej cenie 1059 zł (obniżka -31%).

Stylowa matowo-czarna obudowa, dyskretny, ukryty za siateczką osłony głośnika czytelny wyświetlacz, solidny i estetyczny uchwyt z aluminium powodują, że ten głośnik trudno pomylić z produktami konkurencji. BOOMSTER udowadnia, że dobry design nie musi oznaczać poświęcenia ergonomii rozwiązań. Dbałość o ten aspekt widać nawet po portach tego urządzenia, które otrzymały chroniące je osłony.

Model BOOMSTER wyróżnia trójdrożny systemem głośników z wbudowanym subwooferem i charakterystyką dźwięku, którą pokochają wszyscy fani basowych brzmień. Na pokładzie urządzenia znajdziecie cyfrowe radio DAB+, oczywiście wraz z tradycyjnym FM, wyposażonym dodatkowo w system RDS.

Choć urządzenie jest pozycjonowane jako domowe, można go bez problemu używać w plenerze. Producent wyposażył je we wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 4400 mAh oraz kieszeń na baterię typu „paluszki”. Łącznie ma to zapewnić nawet do 16 h czasu słuchania muzyki. Bardzo ciekawą opcją jest możliwość dokupienia dedykowanej torby BOOM BAG.

Co ciekawe, głośnik może pełnić funkcję powerbanka, na obudowie znajdziecie dedykowany port USB, do którego będziecie mogli podpiąć waszego rozładowanego smartfona. BOOMSTER został też wyposażony w składaną antenę teleskopową, poprawiającą odbiór sygnału FM tak w domu, jak i w plenerze.

Jak przystało na nowoczesne urządzenie, głośnik możemy sparować praktycznie z praktycznie każdym urządzeniem mobilnym czy komputerem. Fanów Linuxa ucieszy z pewnością, że firma zauważa też ten ciągle niszowy system. Za komunikację ze wspomnianymi urządzeniami odpowiada nowoczesny kodek firmy Qualcomm, aptX 4.0. BOOMSTER obsługuje też Bluetooth oraz NFC, na obudowie znajdziecie też wejścia AUX oraz 3,5 mm wejście słuchawkowe.

Głośnik można wykorzystać do komunikacji z Amazon Alexą oraz Google Asystentem, da się go też używać go jako zestaw głośnomówiący do rozmów telefonicznych.

Teufel ROCKSTER CROSS

Jeśli jednak poszukujecie głośnika, którego głównym zadaniem będzie służyć wam muzyką poza domem, powinniście zwrócić uwagę na coś lżejszego i bardziej mobilnego: model ROCKSTER CROSS. Jego niebanalny wygląd, duży akumulator, wytrzymała, gumowana i odporna na bryzgi wodne obudowa (spełnia normę IPX5) powodują, że będzie świetnym wyborem do ogrodu, na łąkę, czy na plaże.

Głośnik został wyposażony w pasek pozwalający nosić go przy sobie. Podobnie jak w opisywanym wcześniej Teufel BOOMSTER, także ROCKSTER CROSS pozwoli wam podładować telefon za pośrednictwem portu USB. Jeśli chodzi o źródła dźwięku, sprawa również wygląda podobnie: do dyspozycji mamy Bluetooth i kodek Qualcomm aptX oraz porty AUX i mini-jack. Jedyne, czego zabrakło w porównaniu do większego kuzyna to NFC.

Głośnik współpracuje zarówno z Amazon Alexą, Google Asystentem i Siri. Bez problemu porozmawiacie przy jego pośrednictwie przez Skype’a czy FaceTime. Może też funkcjonować jako zestaw głośnomówiący dla smartfona.

To na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę w tym produkcie, to dwa imprezowe tryby pracy. Dzięki trybowi Party będziecie mogli sparować z głośnikiem dwa smartfony i odtwarzać muzykę z nich na zmianę. W trybie nazwanym Connect dwa głośniki można sparować ze sobą, co może być przydatne, gdy plenerowa impreza okaże się większa niż zakładaliśmy.

Jednak nawet pojedynczy głośnik bez problemu rozkręci Wam większość spotkań. Autorska technologia dźwięku 360° Dynamore® i odpowiednie ustawienie membran zadbają o to, aby dźwięk rozchodził się szeroko i dotarł do większości uczestników imprezy.

Głośnik waży 2,4 kg, jego szerokość to 38 cm, wysokość 16 cm, a głębokość 13 cm. Wbudowana bateria litowo-jonowa zapewnia do 16 h odsłuchu.

Teufel RADIO 3SIXTY

Produktem objętym promocją jest też pięknie zaprojektowane urządzenie do salonu, łączące funkcje inteligentnego głośnika z radiem cyfrowym i internetowym. Pomimo świetnych parametrów dźwięku producentowi udało się zamknąć całość w bardzo kompaktowej obudowie.

Ergonomia obsługi RADIO 3SIXTY stoi na wysokim poziomie. Na froncie urządzenia znajdziecie duży, kolorowy wyświetlacz, dwa fizyczne pokrętła oraz zespół dużych i czytelnych przycisków. W zestawie jest też pilot, a jeśli ktoś chciałby sterować urządzeniem ze smartfona, to w App Store i Google Play znajdzie dedykowaną aplikację Teufel Remote.

Urządzenie pozwala zaprogramować do 150 stacji radiowych lub podcastów, po 30 miejsc pamięci przypada na FM, DAB+, radia internetowe, Amazon Music i Spotify Connect. Sprzęt wyposażono w port USB obsługujący pendrive z MP3.

Podobnie jak u jego bardziej mobilnych kuzynów, na pokładzie znajdziecie Bluetooth, AUX i mini-jacka, choć w jego przypadku główną rolę odgrywa wbudowane Wi-Fi pozwalające połączyć się z domową siecią. Tak jak wcześniej opisywane urządzenia integruje się z Amazon Alexą oraz Google Asystentem i pełni funkcję systemu głośnomówiącego. Przydatną funkcją jest prosty w obsłudze budzik, pozwalający ustawić dwie godziny budzenia przez wybrane stacje radiowe.

RADIO 3SIXTY wyróżnia specjalnie zaprojektowany system trzech grup głośników, zapewniający mocny i czysty dźwięk w każdym zakresie z bardzo soczystymi basami. Teufel 3SIXTY zbudowano z wykorzystaniem autorskiej technologii dźwięku 360° Teufel Dynamore®, wzmacniacz wyposażono w procesor DSP, a o niskie tony dba zintegrowany subwoofer oraz obudowa typu Bass reflex.

Głośnik dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Dla lubiących bardziej futurystyczny wygląd, ciekawsza powinna być biała wersja; bardziej konserwatywni użytkownicy wybiorą raczej elegancką, matową czerń.

Podsumowanie

Głośniki z funkcją radia firmy Teufel są doceniane tak przez użytkowników, jak i firmy zajmujące się testowaniem sprzętu audio. Łączą w sobie świetny dźwięk i design oraz wysoką jakość wykonania. Dzięki aktualnym promocjom te uniwersalne i łatwe w użyciu urządzenia możecie kupić w znacznie bardziej przystępnych cenach.

Jeśli natomiast poszukujecie urządzeń z innej kategorii, warto przejrzeć stronę tego producenta - teufelaudio.pl. Znajdziecie tam naprawdę dużo dobrego sprzętu audio z właściwie każdej kategorii, od malutkich słuchawek dousznych, po potężne zestawy stereo. Każdy znajdzie coś dla siebie.

