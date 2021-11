Black Week na Allegro - już od dziś najdłuższy festiwal promocji zakupowych w sieci

Od poniedziałku 22 listopada, przez cały tydzień aż do Cyber Monday - 29 listopada, na Allegro ma pojawić się mnóstwo promocji i przecen aż do 70% z kwoty wyjściowej w najpopularniejszych kategoriach sprzedażowych, takich jak elektronika, dom i ogród, moda, produkty dla dzieci i wiele wiele innych.

Myślę, że z pewnością każdy chętny znajdzie wśród nich coś dla siebie, podobnie zresztą jak w poprzednich edycjach Black Week na Allegro, w których sporo osób upolowało ciekawe promocje, a i sporo sprzedawców odnotowało dzięki temu niespotykane w innych okresach roku wzrosty sprzedaży.

Aleksandra Sroka-Krzyżak, Strategy Director w Allegro:

Co roku zwiększamy skalę akcji i takie też są nasze plany na 2021. Wyniki zeszłorocznego festiwalu pokazują, że to nie tylko marketing, ale realne korzyści dla sprzedających i kupujących. Sprzedawcy, którzy w poprzednim roku dołączyli do Black Week na Allegro, odnotowywali wyższą sprzedaż - o ok. 250-300% więcej sprzedanych przedmiotów niż przeciętnego dnia. Jeszcze więcej zyskali ci, których oferty miały opcję darmowej dostawy Allegro Smart! Warto również wspomnieć, że 80% naszej sprzedaży w ramach ofert specjalnych Black Week pochodziło od sprzedawców zewnętrznych, którymi są zazwyczaj małe lub średnie firm.