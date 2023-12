WhatsApp w przeglądarce czy aplikacja na smartfony? Niedługo nie będzie różnicy…

Aplikacje takie jak WhatsApp stają się nieodłącznym elementem naszej interakcji z innymi, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Dlatego niezwykle istotne jest, aby doświadczenie korzystania z tych platform było wygodne, spójne i dopasowane do naszych potrzeb. Ostatnio WhatsApp zaskoczył użytkowników znaczącymi zmianami w wyglądzie swojej aplikacji na Androida, modyfikując ciemny tryb. Wiele wskazuje na to, że nie tylko mobilna wersja komunikatora zyska odświeżony design.

Ostatnie doniesienia wskazują, że WhatsApp szykuje kolejną porcję ulepszeń, a głównym celem jest unifikacja wizualna i funkcjonalna między aplikacją na Androida a WhatsApp Web. Czy to oznacza, że wkrótce doświadczymy ciemnego trybu również na wersji przeglądarkowej? Wkrótce się przekonamy

Tryb ciemny w aplikacji WhatsApp Web

Użytkownicy już dawno docenili tryb ciemny w najróżniejszych aplikacjach. Taka kolorystyka nie tylko odciąża oczy podczas długotrwałego korzystania ze smartfona lub komputera. Wiele osób uważa, że "dark mode" zapewnia też bardziej komfortowe doświadczenie. To drugie jest chyba jednak kwestią gustu i przyzwyczajeń. Choć użytkownicy WhatsAppa na Androidzie od dawna mogą cieszyć się tym rozwiązaniem, WhatsApp Web pozostał w tyle. Wygląda jednak na to, że przeglądarkowa wersja komunikatora wkrótce również doczeka się trybu ciemnego. Według najnowszych doniesień Meta, czyli firma stojąca za WhatsApp, intensywnie pracuje nad unifikacją wyglądu między platformą na Androida a wersją webową. Oznacza to, że ciemny tryb, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem na urządzeniach mobilnych, będzie także dostępny dla użytkowników korzystających z przeglądarek. Nowy schemat kolorów ma przypominać wizualnie ciemny tryb z aplikacji na Androida, co oznaczać będzie bardziej spójne doświadczenie dla wszystkich użytkowników.

Rozbudowany panel boczny w WhatsApp Web

Jednym z kluczowych elementów wprowadzanych wraz z nowym wyglądem WhatsApp Web ma być także odświeżony panel boczny. Zmiany w tej części interfejsu mają na celu nie tylko poprawę estetyki, lecz także zwiększenie funkcjonalności i ułatwienie nawigacji dla użytkowników. Według serwisu WABetaInfo programiści pracują nad zmodernizowanym panelem bocznym, który ma współgrać z nowym ciemnym trybem. Choć szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione, można spodziewać się ulepszeń związanych z łatwiejszym dostępem do funkcji aplikacji oraz zoptymalizowaną organizacją elementów interfejsu. Najwyższa pora, aby webowy WhatsApp był nieco wygodniejszy w obsłudze...

Nowe funkcje i dalszy rozwój przeglądarkowego WhatsAppa

Oprócz estetycznych zmian wizualnych i udoskonaleń interfejsu WhatsApp Web może doczekać się również zestawu nowych funkcji, które mogą znacząco zmienić sposób, w jaki wykorzystujemy tę platformę komunikacyjną. Jeszcze niedawno, w grudniu, wprowadzono szereg interesujących aktualizacji, takich jak możliwość przypinania wiadomości czy wyszukiwanie osób, z którymi chcemy rozmawiać po nazwie użytkownika. Zapowiedziane zmiany w WhatsApp Web są zatem kontynuacją działań i mam nadzieję, że te nieco przyspieszą.